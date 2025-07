Immobile revine pe prima scenă: mutare de impact în Serie A

Ciro Immobile (35 de ani) pleacă de la Beșiktaș, după doar un sezon petrecut în Turcia.

Atacantul italian mai avea un an de contract la gruparea din SuperLig, însă acesta a fost rupt și avem parte de o revenire spectaculoasă în Serie A.

Informația a fost publicată de jurnalistul italian Fabrizio Romano. Immobile revine în Serie A la un an după ce s-a despărțit de Lazio. Sursa menționată anterior informează că atacantul italian va semna un contract pe un an, cu opțiunea de prelungire pentru încă un sezon.

Immobile își reziliază contractul cu Beșiktaș după un sezon în care a marcat 19 goluri în 41 de meciuri.

🚨❤️💙 Ciro Immobile to Bologna, here we go! Deal in place as Immobile will now terminate his contract at Besiktas.

Immobile will sign 1 year deal plus option for +1 season at Bologna.

👀🇮🇹 Federico Bernardeschi will also sign for Bologna, as exclusively revealed yesterday. pic.twitter.com/kWR4P2nV2U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2025