Impresarul lui Albu, contrazis de clubul de care aparține jucătorul: „Am rămas surprins de ce s-a întâmplat”

Informația conform căreia mijlocașul a devenit definitiv jucătorul Rapidului a fost oferită opiniei publice de către agentul fotbalistului de 28 de ani.

El precizase că oficialii giuleșteni ar fi activat clauza de cumpărare a fotbalistului și ar fi achitat Concordiei Chiajna suma de 200.000 de euro. Președintele ilfovenilor, Cristi Tănase a ținut să dezmintă afirmațiile lui Bogdan Apostu.

”Rapid mai are de plătit o sumă din împrumut. A plătit o sumă, dar mai are de achitat alta. Albu este împrumutat pentru o sumă de bani, iar acum, în ianuarie, Rapid trebuie să facă dovada plății din tranșa a doua a împrumutului. Apoi, până la o anumită dată, în primăvară, Rapid are opțiunea unui transfer definitiv, dar pentru 60 la sută din drepturile jucătorului. Noi păstrăm 40 la sută.

Nu s-a făcut transferul definitiv, și eu am rămas surprins de ce s-a întâmplat. Rapid trebuie să mai achite o sumă pentru împrumut, iar apoi poate să activeze și opțiunea pentru transferul definitiv, repet, pentru 60 din drepturile federative. Chiajna păstrează 40 la sută din drepturi, dar nu mai puțin de o sumă. La un eventual transfer al lui Albu de la Rapid, noi avem 40 la sută, dar nu mai puțin de o anumită sumă trecută în contract”, a declarat șeful vulturilor verzi pentru Liga2.prosport.ro.

Suma cerută în schimbul fotbalistului ar fi fost un impediment și pentru echipa care l-a împrumutat în sezonul trecut, UTA.

”Nu că nu l-a vrut Balint pe Albu, cine dădea 200 de mii de euro pe Albu? Deci, Rapidul a plătit 50 de mii de euro împrumutul și încă 150 de mii de euro suma de transfer pe care a activat-o”, preciza în urmă cu câteva zile agentul FIFA, Bogdan Apostu.

Albu a avut o primă parte de sezon foarte bună la Rapid, unde a reușit să marcheze 5 goluri în 21 de partide disputate în Liga 1 și Cupa României. Mijlocașul este cotat la 1,2 milioane de euro de siteurile de specialitate.