Impresionant! Gabriela Ruse, pe locul 2 într-un top select. Ce performanță a reușit românca în 2021

Gabriela Ruse a fost una dintre surprizele plăcute ale României în anul 2021, alături de jucătoare precum Sorana Cîrstea sau Jaqueline Cristian. Ruse a avut o serie de 13 victorii la rând, pe zgură, în perioada 5 – 25 iulie. Sportiva noastră a început lanțul acelor victorii cu un succes în fața lui Liang, în calificările de la Hamburg, și l-a încheiat odată cu finala pierdută la Palermo, contra lui Danielle Collins.

Acest bilanț a clasat-o pe Gabriela Ruse pe poziția secundă într-un top al celor mai multe victorii consecutive din acest an. Românca este devansată doar de Barbora Krejcikova, care a avut mai multe succese la rând, 15.

15 – Barbora Krejcikova has won 15 consecutive matches this year (5 in Strasbourg, 7 at Roland Garros, 3 at Wimbledon): the longest winning streak in 2021 (incl. qualifiers)

15 – Krejcikova 🇨🇿

13 – Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴

12 – Danielle Collins 🇺🇸

12 – Anett Kontaveit 🇪🇪

