În ce campionat ajunge Daniel Paraschiv, după ce a refuzat-o pe Dinamo Kiev: ”De acolo e oferta!”

Daniel Paraschiv a vorbit despre oferta din Ucraina.

El susține că se simte onorat, dar în acest moment va spune pas ofertei.

Motivul este conflictul armat care se petrece în țara vecină.

Totuși, el susține că are o ofertă din Ungaria.

„Nu ştiu dacă aleg Ungaria, pentru că acolo nu ştiu dacă e un acord între cluburi, dar iau în considerare. Da, sunt şanse acum să plec, dar depinde de mai mulţi factori. Nu doar de mine sau de club.

Consider că trebuie să fac paşi corecţi. Ungaria mi se pare un campionat potrivit. Nu neapărat Ungaria, dar de acolo e oferta. Apoi vreau să prind un transfer în top 5 sau într-un campionat important”, a recunoscut Daniel Paraschiv la Orange Sport.

Hermannstadt nu a primit oferte din Superligă pentru Daniel Paraschiv, a recunoscut fotbalistul: „Din ce ştiu, din România nu au fost oferte. Discuţii poate au fost, dar oferte, nu”.

„Consider că mereu mi-am aşteptat rândul şi am fost pregătit să arăt ce pot. Chiar dacă la Voluntari am jucat puţin, am continuat să mă antrenez la 100% şi să demnonstrez că merit şansa când îmi vine rândul. Mă bucură realizările avute la Hermannstadt şi la naţională.

Am mai schimbat anumite lucruri, mereu încerc să schimb lucruri în rutina mea. Am început să preţuiesc somnul mai mult. Nu spun că înainte pierdeam nopţile sau chestii de genul acesta. Am început să dorm la prânz, seara dorm devreme, ţin legătura şi cu nutriţionistul. Contează mult aceste aspecte în viaţa unui fotbalist”, a mai spus Daniel Paraschiv.