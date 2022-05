Încă o bornă depășită de Cristiano Ronaldo! Performanța realizată în meciul cu Brentford

Manchester United s-a impus cu 3-0, luni seara, în fața lui Brentford, pe teren propriu, în etapa a 35-a din Premier League. Cristiano Ronaldo a marcat în minutul 61, din penalty, după ce a mai avut un gol anulat pe motiv de ofsaid.

Prin golul marcat cu Brentford, atacantul portughez al lui Manchester United, Cristiano Ronaldo, a realizat o performanță foarte greu de egalat. Astfel, a ajuns la 168 de echipe împotriva cărora a marcat de-a lungul carierei: 123 de club și 45 de naționale!

Cristiano Ronaldo has now scored against 168 different TEAMS in his career:

◉ 123 clubs

◎ 45 countries

— Squawka (@Squawka) May 2, 2022