Încă o ediție a Jocurilor Olimpice în Franța! Elveția se mulțumește cu evenimentul din 2038

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a acceptat doar candidatura Alpilor francezi pentru organizarea JO de iarnă din 2030.

După JO de vară din 2024, Franța va găzdui JO de iarnă de peste 7 ani

De asemenea evenimentul polisportiv de iarnă din 2034 va avea loc în oraşul american Salt Lake City. „Candidatura Elveţiei a fost respinsă pentru aceste două ediţii ale JO de iarnă, dar această ţară va avea un dialog privilegiat cu CIO pentru găzduirea Olimpiadei din 2038”, a anunţat Karl Stoss.

Acesta este noul preşedinte al Comisiei pentru Jocurile Olimpice de iarnă din cadrul CIO, austriacul înlocuindu-l în iulie pe Octavian Morariu. Candidaturile Alpilor francezi şi Salt Lake City vor fi validate anul viitor.

„Vom începe discuții mai detaliate cu părțile interesate. Orașele trebuie să-și facă temele. Decizia nu este încă luată. Lucrarea nu este terminată. Mai avem 6 luni să luăm o decizie„, a completat Stoss, potrivit Reuters.

Salt Lake City a mai găzduit o ediție a Jocurilor Olimpice iarnă, în 2002

Franţa a prezentat, marţi, Comitetului Internaţional Olimpic candidatura Alpilor la organizarea evenimentului de peste 7 ani, de manieră „unită” şi cu impresia de a „fi făcut un meci bun”, conform Comitetului Olimpic francez (CNOSF).

„Procedura a decurs bine, am avut o jumătate de oră, am arătat o candidatură unită, iar acesta a fost mesajul pe care am vrut să-l transmitem”, spunea preşedintele Comitetului olimpic, David Lappartient.

„Jocuri inovatoare, durabile și incluzive, care vor face Franța și munții săi să strălucească. Ce mândrie!”, mai transmitea el.

Franța a mai organizat Jocurile de iarnă în 1924 la Chamonix, în 1968 la Grenoble și în 1992 la Albertville.

Salt Lake City a vrut inițial să liciteze pentru Jocurile din 2030, dar a renunțat la idee din cauză că evenimentul ar fi fost prea aproape de JO de vară din 2028, organizate de Los Angeles.

Elveția și Suedia și-au exprimat și ele interesul de a găzdui Jocurile din 2030. Salt Lake City a găzduit o olimpiadă albă în 2002.