Încă un antrenor din Superliga pleacă de la echipă

Cu obiectivul aproape îndeplinit, după ce Unirea Slobozia a prins barajul de menţinere în Superliga, pe care-l va juca în compania lui FC Voluntari, Adrian Mihalcea a făcut un anunţ drastic despre viitorul său.

„Eu nu am declarat că-mi dau demisia. Mi se termină contractul şi am spus-o că posibilitatea să rămân la Slobozia este mică, spre deloc. Cred că am atins maximum şi nu cred că va exista… nu ştiu, poate se va schimba ceva în următoarele două săptămâni, să existe ceva ce ar putea să-mi schimbe optica.

Conducerea ştia dinainte, jucătorii, o parte, dar uitaţi-vă că nu i-a afectat şi e normal, că nu ar trebui să-i intereseze cine îi va antrena anul următor, ci ce facem noi acum. Da, există posibilitatea mare să plec.

Am spus că mai am două meciuri şi salvarea de la retrogradare este ţelul. (n.r. – Dacă Slobozia se salvează există posibilitatea să continuaţi?) Nu, nu. Din club nu s-a transpirat şi e bine, că suntem o mână de oameni, care face lucruri remarcabile. E strict doar ce voi face eu.

Am refuzat să discut (n.r. – pentru următoarea destinaţie) până la meciurile de baraj, că nu pot să mă axez pe două lucruri, dar mă duc acasă şi, dacă va exista interes, voi lua în calcul. Dacă nu, aştept în rând cu ceilalţi fără echipă şi poate la un moment dat va exista o ofertă.

Este decizia mea, o luasem de ceva timp, doar dumneavoastră aţi aflat mai târziu. Nu mă schimb acum că… Dacă ne salvăm, promovarea în sine păleşte faţă de rămânerea în divizie, mă refer la condiţii, lot, la tot”, a declarat Adrian Mihalcea, după ce a reuşit minunea cu Unirea Slobozia şi a evitat locurile retrogradabile.