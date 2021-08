Încă un jucător de la Dinamo depune memoriu la FIFA pentru a-și primi restanțele salariale

Ante Puljic (33 de ani) intenționează să depună și el memoriu la forul internațional pentru a-și recupera restanțele de la clubul din Ștefan cel Mare, potrivit gsp.ro. Fostul căpitan are de primit peste 60.000 de euro, reprezentând patru salarii și bonusuri restante.

Dinamo are interdicție la transferuri, din partea FIFA, pe doi ani, după memoriile depuse de Isma Lopez și Aleix Garcia. Croatul este legitimat în prezent la echipa israelină Bnei Sakhnin.

Hajduk Split, Zadar, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Gent, Tom Tomsk şi Al Faisaly sunt echipele pentru care a mai evoluat de-a lungul carierei fostul fundaș al celor de la Dinamo București. 91 de meciuri a jucat croatul în Ștefan cel Mare, reuşind să înscrie şi 4 goluri.

,,A venit ziua în care trebuie să părăsesc Dinamo, club unde am petrecut momente frumoase ale carierei, dar unde, din păcate, în ultima perioadă am petrecut unele urâte. În primul rând vreau să le mulțumesc antrenorilor, celor din staff, colegilor și prietenilor de la Dinamo. Cu toții m-au acceptat ca prieten și coechiper. Vreau să mai spun ceva, o chestie care tot a apărut și pe care vreau să o corectez: Niciodată nu am spus nimic urât despre fanii dinamoviști și nu o să o fac niciodată în viața mea.

Vreau să-i asigur că toată viața voi aprecia dragostea și respectul pe care l-au arătat față de mine! Nu sunt doar niște suporteri! Îi doresc tot binele lui Dinamo, un club mare din România care trece printr-o perioadă grea. Sper, sincer, să vină zile bune și frumoase pentru această echipă și până atunci, ca de obicei, sunt cel mai mare suporter dinamovist și câine roșu până la moarte”, a scris Ante Puljic, pe Instagram, pe 20 iulie, când s-a despărțit de Dinamo.