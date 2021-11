Încă un motiv pentru care Gică Hagi ar fi refuzat Federaţia: ,,Era o trădare mare de tot”

Gică Hagi a fost contactat recent de către Federaţia Română de Fotbal pentru a prelua funcţia de selecţioner pentru următorii patru ani, însă ,,Regele” a refuzat, deoarece s-ar fi creat un conflict de interese pentru că este şi acţionar majoritar la Farul Constanţa.

Helmut Duckadam, fost oficial la FCSB, a vorbit despre propunerea Federaţiei pentru Gică Hagi. După refuzul ,,Regelui, fostul portar este de părere că Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, este acoperit acum şi poate numi pe oricine selecţioner, fie că are experienţă sau nu.

Citeşte şi ACCIDENTARE EXTREM DE GRAVĂ. UN FOTBALIST A SUFERIT DOUĂ FRACTURI LA UN MECI DIN ROMÂNIA

Fostul goalkeeper mai susţine că un motiv pentru care Gică Hagi ar fi refuzat propunerea din partea FRF îl reprezintă Gică Popescu.

,,Ce a făcut Burleanu a fost ca un șah în care dai mat din două mutări. Burleanu are o strategie fantastică, are această scuză, acum am încercat, nu se poate! Poate să pună selecționer și pe portarul federației.

Iar Gică Hagi nu putea sa accepte din cauza cumnatului său, Gică Popescu. Se știe ce a pățit chiar înainte, era o trădare mare de tot.”, a declarat Helmut Duckadam, pentru Digisport.