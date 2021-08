Încă un stelist se declară dezamăgit de atitudinea clubului faţă de el: ,,Am rămas cu un gust amar”

CSA Steaua şi-a inaugurat nou stadion din Ghencea cu un meci amical pe care l-a disputat în compania celor de la OFK Belgrad, din Serbia.

Liţă Dumitru, fost fotbalist la Steaua, se declară dezamăgit de faptul că nu a fost invitat la primele meciuri ale echipei ,,roş-albastre” pe noul stadion.

Acesta şi-a adus aminte şi de vechea inaugurare a arenei din Ghencea, care a avut loc în anul 1974. Liţă Dumitru spune că era bolnav atunci, dar nu a lipsit de pe stadion, pentră că lumea îşi dorea să-l vadă.

,,Am fost surprins și dezamăgit. Nu mi-a dat nimeni vreun telefon ca să fiu invitat. Mi-aduc aminte că în 1974, când a fost inaugurat vechiul Ghencea, eram foarte bolnav, aveam febră mare, eram în spital, dar chiar și așa, a venit generalul care se ocupa atunci de Steaua și mi-a zis că nu am cum să lipsesc tocmai eu, că lumea vrea să mă vadă. Și am mers să joc în acel amical cu OFK Belgrad.

Acum, poate s-au gândit că fiind în Statele Unite n-aș fi participat, dar dacă m-ar fi invitat aș fi venit pentru a fi și eu prezent la debutul acestui stadion fantastic. Am rămas cu un gust amar.”, a declarat Liţă Dumitru, pentru Telekomsport.