Încă un veteran din SuperLiga și-a anunțat retragerea, după Săpunaru și Patriche. „Nu mai am plăcerea să mă antrenez”

Rând pe rând, veteranii din Superliga României își anunță retragerea din fotbalul profesionist. După ce, recent, Cristi Săpunaru și Răzvan Patriche au făcut public faptul că acesta este ultimul sezon din cariera lor, a venit și rândul lui Bogdan Mitrea, jucătorul celor de la U Cluj.

Bogdan Mitrea se retrage din fotbal. Anunțul fundașului de la U Cluj

Fundașul central, în vârstă de 37 de ani, a ales să pună punct carierei sale de fotbalist profesionist. El și-a anunțat fanii că acesta este ultimul său sezon. Bogdan Mitrea a fost o piesă importantă pentru Universitatea Cluj, însă a decis că este momentul potrivit să se retragă.

În carieră, Bogdan Mitrea a jucat la echipe importante, atât din România, cât și din străinătate, precum CSMS Iași, Viitorul, Ascoli, FCSB, AEL Limassol, Doxa, Spartak Trnava, Sepsi și Universitatea Craiova. El a prins și o selecție la echipa națională, într-un meci cu Belarus. Atunci, el a înscris și un gol.

„Din punct de vedere fizic, sunt bine, n-am nicio problemă”

„Mi-e greu să iau decizia, dar trebuie să o iau. În ultimul an m-am gândit la această decizie și, punându-le toate în balanță, cred că e cel mai bine să mă retrag acum, în vară.

Mă gândesc de ceva timp ce o să fac după ce termin. Din punct de vedere fizic, sunt bine, n-am nicio problemă. În carieră n-am avut nicio accidentare.

Am avut constanță și pot să număr antrenamentele la care n-am fost de când am venit în prima ligă, de fapt la liga a II-a, la Iași, la 24 de ani.

Nici înainte n-am avut, dar de atunci s-a contabilizat perioada mea fotbalistică. Am avut o constanță și n-am avut nici măcar o întindere musculară. Am ajuns la un moment în care nu mai am plăcerea să mă antrenez și ăsta e adevărul.

Nu mai am tragere, efectiv, să merg zilnic la antrenament, să merg în cantonament, să am în fiecare săptămână meciuri. E un nivel de saturație și am considerat că e mai bine”, a explicat Bogdan Mitrea, fundașul celor de la U Cluj, conform .