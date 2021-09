Încăpățânarea lui Edi Iordănescu a dat roade: „Nu ascultă nici de mine, nici de patron”

În cea mai recentă etapă de campionat, FCSB s-a impus la limită, scor 3-2, în fața celor de la Academica Clinceni.

În ciuda criticilor primite de Andrei Vlad, Edi Iordănescu l-a introdus din primul minut și chiar dacă a încasat două goluri, Helmut Duckadam este de părere că portarul de 22 de ani nu greșit.

Fostul mare goalkeeper l-a felicitat pe Edi Iordănescu pentru că a fost inspirat cu Andrei Vlad și că face doar ce consideră el că trebuie să facă pentru binele echipei, indiferent de părerea patronului Gigi Becali sau a lui Anghel Iordănescu, tatăl antrenorului.

”Nu are nicio vină Vlad la gol. Eu am zis că nu l-a schimbat Edi. Nu ascultă nici de mine, nici de patron. Edi își vede de treaba lui. Foarte bine face. Eu așa am crezut la momentul respectiv.

Nu ascultă nici de Anghel Iordănescu. Îți dau în scris. Nu cred că e omul care face invers. Face cum îl taie pe el capul, cum crede că e bine. Nu e influențabil”, a declarat Helmut Duckadam, pentru Digi Sport.