Încredere totală pentru Edi Iordănescu la naţională: ,,Are toate calităţile”

Edi Iordănescu a preluat postul de selecţioner al României. Poziţia rămăsese vacantă de la finalul lunii noiembrie a anului trecut, după ce Mirel Rădoi nu a vrut să mai continue.

Prezentat oficial marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, tehnicianul are parte şi de susţinători la echipa naţională. Iuliu Mureşan, directorul executiv al lui Dinamo, are încredere că fiul lui Anghel Iordănescu poate reuşi la prima reprezentativă.

,,Eu am încredere în Edi Iordănescu. Are deja experiența suficientă pentru a fi antrenor la națională. E harnic, e un om disciplinat. Cred că are toate calitățile, îi mai trebuie un pic de șansă. Cred că este pregătit, cred că și-a dorit acest lucru, cred că va putea să facă o muncă de selecționer foarte bună. I se potrivește”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Digisport.

Prima promisiune a lui Edi Iordănescu, în calitate de selecţioner: ,,Mă voi asigura și că băieții înțeleg”

Prezentat oficial în cadrul unei conferinţe de presă, Edi Iordănescu a acordat şi primul interviu din postura de selecţioner, pentru FRF TV. Înainte de debutul la echipa naţională, fiul lui Anghel Iordănescu promite că jucătorii pe care îi va convoca, vor da totul pentru prima reprezentativă.

,,Că împreună vom da totul. Sunt foarte conștient de poziția și responsabilitatea pe care o am și mă voi asigura și că băieții înțeleg că vin și trebuie să dea totul, pentru că la mijloc este onoarea noastră, a țării.

Reprezentăm țara și e nevoie din nou să fim la cote înalte, dar asta vine în baza unui proces și în baza unei gândiri corecte și trebuie să avem încrederea corectă. Hai Romania!”, a declarat Edi Iordănescu.

