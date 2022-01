„Înfiorător m-am simțit, o rușine incredibilă!”. Gestul cu care Răzvan Lucescu l-a supărat pe marele „Il Luce”

Actualul tehnician al celor de la PAOK Salonic a povestit un episod mai puțin cunoscut din viața sa personală!

Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu sunt doi dintre cei mai titrați antrenori români din ultimele decenii, iar performanțele acestora, de-a lungul anilor, au rămas în istorie. Cei doi sunt extrem de apropiați, în ciuda programului care nu le permite să petreacă mult timp împreună, însă Lucescu jr. a dezvăluit în mai multe rânduri că vorbește destul de des cu tatăl său.

Cu toate acestea, Răzvan a avut și momente în care și-a dezamăgit propriul părinte. Lucescu Jr. a rememorat una dintre întâmplările de care nu este mândru și a povestit un episod din anii ’90, de pe vremea când „Il Luce” antrena în Italia, la Pisa.

„În 1991, după Revoluție, după primul an al tatălui meu în Italia ca antrenor, el a strâns niște bani pentru o investiție. Mi-a zis și mie unde sunt banii, iar eu am luat de acolo o sumă fără să-i spun. Când s-a întâlnit cu prietenii lui pentru a stabili ce e de făcut cu acei bani, l-am chemat pe unul dintre ei și i-am zis cât am luat. I-am promis că-i pun la loc mâine, doar voiam să mă ajute.

Numai că un alt prieten prezent la masă a înțeles că ceva nu e în regulă. Iar tata s-a prins și el: «Răzvan, aici sunt mai puțini bani!». Am înghețat, m-am simțit groaznic, a fost un lucru la care nu m-am așteptat, înfiorător m-am simțit, o rușine incredibilă!”, a povestit Răzvan, în cadrul unei emisiuni de la Kanal D.