Îngrijorarea unui antrenor după ultima prestație a echipei sale: „Nu înțeleg de ce nu avem plăcerea de a juca”

Universitatea Cluj a încheiat cu un nou succes sezonul regular al Ligii 2. Ardelenii au învins codașa Dunărea Călărași cu 3-0 și au acum un punct peste urmăritoarea FC Hermannstadt, înaintea startului play-off-ului.

Cu toate că fotbaliștii săi au avut un început perfect de an cu trei victorii fără gol primit, antrenorul Erik Lincar nu a fost pe deplin mulțumit, mai ales după reprezentația de astăzi de pe Cluj Arena.

”Mi-aș dori foarte mult ca pe viitor jucătorii să trateze mult mai serios meciurile, pentru că dacă întâlneam un adversar mai puternic, la felul în care ne-am comportat astăzi, cred că era un pic cam complicat să câștigăm. De aceea, nu o să înțeleg niciodată de ce nu avem plăcerea de a juca, de a da goluri, de a pasa.

Foarte lenți, foarte greoi, nu am arătat ca echipa din primele două etape din acest an. Pot să înțeleg această situație, dar următoarele meciuri, 10 la număr, vor fi pe viață și pe moarte pentru toate echipele din play-off”, a anticipat tehnicianul „șepcilor roșii” după victoria facilă în fața călărășenilor.

Parcursul din sezonul regular al Universității Cluj a fost peste așteptările lui Lincar, al cărui obiectiv este readucerea clujenilor după 7 ani în Liga 1 .

”Așa cum am spus și la meciul de la Mediaș, am simțit aportul galeriei, au fost foarte mulți oameni. E adevărat că era un derby pentru locul 2, dar sper să vină într-un număr cât mai mare în cele cinci etape pe care le vom juca acasă. Să ne susțină și să fie alături de noi pentru că jucătorii au nevoie de ei.

Sunt optimist, așa am fost de la începutul anului, de la începutul sezonului, când multă lume își punea un milion de semne de întrebare. Până la urmă primul obiectiv l-am îndeplinit. Eu am și zis că, în principiu, era important să facem 35-36 de puncte, dar am reușit să avem un plus șapte, care ne oferă poziția a doua și speranțe pentru promovare”, a mai comentat tehnicianul „studenților” clujenilor.