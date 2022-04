Injecțiile pentru creșterea performanței motivul morții lui Hîldan? – Ovidiu Tâlvan pune capăt acestei dileme

Ovidiu Tâlvan este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din România din anii 90 și din începutul anilor 2000.Fundașul stânga a obținut două titluri de campion cu Dinamo.

Sportivul a mărturisit că moartea lui Hîldan l-a afectat, iar colegul său de cameră nu avea niște performanțe uimitoare.

Se vehicula că la vremea aceea fotbaliștii făceau tot felul de injecții pentru a le spori performanțele. A existat chiar o controversă între Ionuț Chirilă și Cornel Dinu. S-a auzit și că Hîldan ar fi murit din cauza unor asemenea injecții. Ovidiu Tâlvan a negat orice acuzație, iar el crede că moarte lui Hîldan a fost un ,,accident stupid”. Sportivul a povestit cum a trăit el moartea lui Hîldan.

,,Nu, luam doar carnitina, carnil. Nu am făcut nicio injecție cât timp am stat la Dinamo. Nu mi s-a recomandat, nu am făcut. Părerea mea că accidentul lui Hîldan a fost un accident stupid. Poate că avea probleme nedescoperite, apărute la fel ca la mine, între două vizite medicale.

Eram la Astra, aveam antrenament pe plajă cu Ion Marin. I-a sunat telefonul mobil, de obicei nu răspundea. A răspuns și l-am văzut cum se schimbă la față. A închis telefonul și m-a chemat la el. „Ovi, trebuie să-ți dau o veste nasoală”. M-am gândit la părinții mei, la soție, la copil. Zice: „A murit Cătălin Hîldan!”. Când am plecat de la Dinamo, era colegul meu de cameră. Am fost în Cipru în cantonament și am stat cu el în cameră. Amândoi aveam capacitate de efort enormă, dar la el se vedea mai repede. Recupera bine, pasa la atacanți. Eu mai centram prin spatele porții, auzeam din tribună: „Iarăși dai, mă, prin spate!?”, a declarat pentru Gazeta Sporturilor Ovidiu Tâlvan.