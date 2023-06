Interviu de senzație oferit de Gheorghe Hagi presei spaniole! Pe cine ar antrena între Barcelona și Real Madrid

Managerul Farului Constanța, Gheorghe Hagi, ar fi tentat să antrenze una dintre cele două echipe spaniole la care a jucat, Barcelona sau Real Madrid.

„Am dominat campionatul de la un capăt la altul”, a reamintit Gheorghe Hagi

Proaspăt campion cu Farul, Gheorghe Hagi a oferit un ampolu interviu publicației spaniole Marca. El consideră că actuala generație U21 a României este cea mai talentată după cea din care a făcut și el parte.

De asemenea, Hagi îl vede jucând pe fiul lui, Ianis Hagi, în Spania și nu ar refuza în viitor oferta de a antrena Barcelona sau Real Madrid.

Prezentăm, în continuare, cele mai importante răspunsuri oferite de Hagi jurnaliștilor de la prestigioasa publicație spaniolă.

E câștigarea titlului cu Farul o mare performanță?

Da, pentru că echipa noastră nu are încă o mentalitate de campioni și pentru că am început fără ca cineva să creadă că avem vreo șansă. Am fost norocoși să putem semna jucători buni în august, precum Băluță, Alibec sau Munteanu, care mi-au adus foarte multe, și în final au realizat cu toții că suntem o echipă puternică. Am dominat campionatul de la un capăt la altul.

În ce rol te vezi mai bine: antrenor sau patron?

Ca antrenor, lucrez în fiecare zi mai puțin din punct de vedere administrativ, pentru că avem o conducere bună, și lucrez din ce în ce mai mult ceea ce îmi place și cu ce mă identific.

„Am implementat strategia de a fi cei mai buni”, a dezvăluit Gheorghe hagi

Ai scos foarte mulți jucători tineri pe care îi promovezi…

Da, clubul nostru are o academie bună, care produce foarte mulți jucători la prima echipă. Ne bazăm foarte mult pe acești tineri și faptul că i-am promovat la prima echipă ne-a permis să construim o mentalitate de învingători și o dorință să fim cei mai buni.

Cum a fost să impletezi mentalitatea de învingător la acești tineri?

După mulți ani, am reușit să implementăm această strategie, adică să fim cei mai buni. Învingătorii sunt cei care sunt stăpâni pe ceea ce fac, care cred în ei și au curaj. Trebuie să fii o echipă unită, să ai spirit de învingător și vei ajunge să câștigi. Asta e mentalitatea pe care am transmis-o și s-a văzut în play-off, unde i-am bătut pe toți.

Motto-ul academiei este „Campioni creează campioni” și asta îi ajută pe jucători, nu?

Bineînțeles. Cu rădăcinile fotbalului și educarea copiiilor, mie îmi place să mă concentrez pe această mentalitate, iar jucătorilor le place să câștige și să joace împotriva celor mai buni.

„Un antrenor de succes e acela care face tot ceea ce spune”, este convins Gheorghe Hagi

Ce e mai greu, să fii jucător, patron sau antrenor?

O să fiu sincer și o să spun că niciuna dintre meserii nu e ușoară. Să fii jucător e ceva individual, mai personal. Ca acționar sau antrenor, trebuie să manageriezi un grup, e ceva la scară mai mare și mai dificil de făcut. Trebuie să știi să vorbești cu fiecare în parte și să gestionezi tot grupul, deci cred că e mai dificil să fii antrenor.

Crezi că există asemănări între parcursul tău de jucător și cel de antrenor?

Jucătorul trebuie să aibă mare grijă de el, să fie atent, e ceva personal. Ca antrenor trebuie să știi cum să transmiți mesaje clare către toți jucătorii și să fii liderul grupului. Pentru mine, asta e esențial. Un antrenor de succes e acela care face tot ceea ce spune și jucătorii îl urmează.

Preferi jucătorii tehnici sau puternici din punct de vedere fizic?

Trebuie să ai un echilibru, dar la mijloc trebuie să ai foarte multă creativitate. În față trebuie să ai jucători care să simtă golul, care au viteză și finalizare, însă la mijlocul terenului trebuie să ai jucători tehnici și care să fie puternici și din punct de vedere fizic.

Gheorghe Hagi este convins că fotbalul spaniol i se potrivește lui Ianis Hagi

Cum vezi viitorul lui Ianis după accidentare?

A avut un an dificil, dar l-am văzut bine în ultimele luni. A început să joace, să prindă meciuri și se simte bine. Sper că va putea să revină la forma de dinainte, când era foarte bun.

Ți-ar plăcea să îl vezi în fotbalul spaniol?

Da, am jucat acolo mai mulți ani și mi-aș dori ca într-o zi să meargă în Spania. E fericit la Rangers, dar fotbalul spaniol i se potrivește.

Campionatul European U21 se va disputa în România. Cum vezi echipa?

Generația 2000, 2001 și 2002 sunt jucători cu mare calitate. Depinde cum vor începe, dacă vor avea un start bun cred că va fi bine, trebuie să înceapă să câștige.

Crezi că România se poate califica la următoarea ediție a Campionatului Mondial?

Sunt convins că România se va întoarce la o Cupă Mondială. Generația care a terminat pe locul trei la Campionatul European U21 acum patru ani ne poate duce la multe Campionate Mondiale și Europene. E un grup foarte talentat și cu jucători de calitate.

„Trebuie să o luăm pas cu pas”, a spus Gheorghe Hagi despre varianta de a pregăti Barcelona sau Real Madrid

Crezi că e cea mai bună generație după a voastră?

Da, fără niciun dubiu. E o echipă care a ajuns în semifinale după ce a bătut Anglia și Croația și a marcat multe goluri practicând un fotbal frumos. E o generație cu foarte mult talent.

Ai foarte mult succes în România. Te gândești să progresezi și să vii în La Liga într-o zi? Sau te simți mai bine în locul unde ești?

Am spus-o deja. De ce să nu repet și ca antrenor ce am făcut ca jucător? Sunt în România, dar sunt deschis către alte oferte. Să vedem ce se va întâmpla. În fotbal se pot schimba lucrurile de la o zi la alta.

Ai alege să antrenezi Real Madrid sau Barcelona?

Vorbim despre vise, trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Am jucat la ambele echipe, le iubesc pe amândouă. Nu se știe niciodată, dar trebuie să o luăm pas cu pas.