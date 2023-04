Interviu exploziv acordat de Simona Halep: „Nu cer tratament special. Cer doar să fiu judecată. Cât va mai dura?”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, suspendată provizoriu pentru dopaj, a acordat primul interviu de când a fost depistată pozitiv.

„Știu că sunt curată și nu am luat cu bună știință nimic care este interzis”, a spus Simona Halep

În octombrie 2022, Halep a fost informată că în organism i-a fost găsită substanța interzisă roxadustat. A fost suspendată provizoriu și așteaptă să fie audiată de ITIA (Agenția Internațională de Integritate a Tenisului) pentru a-și dovedi nevinovăția.

Interviul a fost acordat celor de la Tennis Major, care s-au întâlnit cu Simona Halep la începutul săptămânii. Publicația menționează că a verificat toate afirmațiile făcute de Simona și că echipa de avocați a sportivei a confirmat că declarațiile româncei sutn corecte. ITF a refuzat să furnizeze un punct de vedere, iar de la ITIA încă se așteaptă un răspuns.

„Nu prea știu cum sunt pentru că situația a fost foarte grea. Din punct de vedere emoțional, este greu. Stresul este enorm pentru că nu m-am gândit niciodată că mă voi confrunta cu așa ceva.

Am fost întotdeauna împotriva dopajului, deoarece sunt o mare susținătoare a sportului curat. La început, nu știam cum să mă descurc. De-a lungul timpului am încercat să rămân calmă și mă simt încrezătoare, pentru că știu că sunt curată și nu am luat cu bună știință nimic care este interzis. Adică o substanță interzisă. Asta mă face să mă simt puțin mai bine, dar încerc să mă descurc cât mai mult posibil”, a spus Halep în debutul interviului.

Experții la care a apelat Simona Halep au aflat că a existat o contaminare a suplimentului

Simona Halep a dezvăluit și motivul pentru abia acum a dorit să-și spună punctul de vedere vizavi de întreaga situație.

„Am vrut să tac până se va rezolva cazul. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte emoționant. Și, așa cum am spus, nu m-am descurcat foarte bine.

Dar acum simt nevoia să mă adresez suporterilor mei, fanilor mei și publicului, pentru că sunt sigură că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar am simțit nevoia să fac asta. De aceea sunt aici astăzi.

A fost un șoc (n.r. – când a aflat că a fost testată pozitiv). Nu știam cum să mă descurc. Nu știam ce este roxadustat. Nu am mai auzit niciodată despre asta. Am intrat puțin pe net pentru a afla ceva despre asta. Am înțeles că este o substanță interzisă.

Mereu am avut grijă să verific toate componentele din suplimente pentru a mă asigura că totul este autorizat. Nu aveam nicio idee la început de unde provine această substanță.

Apoi am vrut să îi rog pe experți să-mi explice cum s-a întâmplat și de unde a apărut. După cum am spus, nu auzisem niciodată despre substanță, așa că nu știam cum l-aș putea lua și, de fapt, cum ar putea fi în urină.

După multă muncă, au aflat că a existat o contaminare a suplimentului și de aceea cantitatea era atât de mică în corpul meu. O contaminare este atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să fie acolo”, a elucidat misterul jucătoarea română.

ITF a refuzat să-i ridice sancțiunea Simonei Halep

Simona Halep nu a vrut să dezvăluir numele celor doi experți la care a apelat, dar dă asigurări că ambii sunt extrem de experimentați și fiecare dintre ei a constatat în mod independent că suplimentul a fost contaminat cu roxadustat.

„Am trimis dovezile la ITF (n.r. – Federația Internațională de Tenis) și cei de acolo le-au negat. Prima dată le-am trimis în decembrie.

Din acest motiv, singura șansă de a fi soluționat acest caz este să merg la tribunal (n.r. – cel la care va fi audiată) pentru a avea o audiere despre cazul meu și să prezint toate dovezile că testul meu pozitiv a fost contaminat.

Pe cei de la ITF îi căutam în fiecare zi. Aveam o mare speranță că pot merge la tribunal pentru a avea o audiere și apoi să știu dacă pot juca Indian Wells sau nu.

Audierea din 28 februarie nu a avut loc deoarece ITF a solicitat mai mult timp pentru a face teste suplimentare. Ulterior, a fost amânată pentru 24 martie.

Dar ITF a cerut ca audierea din 24 martie să fie anulată. Nu am fost de acord, pentru că, potrivit regulamentului, un jucător care este suspendat provizoriu are dreptul să obțină o audiere rapidă.

Totul durează atât de mult. Am cerut ITF să-mi ridice sancțiunea pentru a putea juca, dar au refuzat-o”, a mai spus românca.

„Nu cer tratament special. Cer doar să fiu judecat. Cât va dura asta?”, se întreabă Simona Halep

Halep a mai precizat că, după ce a fost informată în octombrie că un test antidoping făcut în august a ieșit pozitiv, a dat alte 10 probe de urină și sânge și toate au fost negative.

„Următorul pas este o audiere la sfârșitul lunii mai, pe 28, dar ITF a spus că ar putea să o anuleze și pe aceasta.

Dacă se va întâmpla așa, vor fi aproape opt luni de când am fost suspendat provizoriu și cred că nu este corect să petrec opt luni fără să fiu măcar judecat de Tribunal.

Din punct de vedere emoțional, întreaga perioadă nu a fost ușoară și am simțit doar nevoia să vorbesc cu voce tare fanilor mei, susținătorilor mei și, de fapt, întregului public.

Sunt sigură că vor să știe cu adevărat ce se întâmplă și de ce durează atât de mult. Am vrut să tac până când cazul a fost rezolvat, dar este prea greu, așa că am simțit că ar fi foarte bine să vorbesc despre asta cu voce tare.

Au trecut 7 luni de când am fost suspendată inițial, deși am toate dovezile din decembrie. Nu cer tratament special. Cer doar să fiu judecat. Cât va dura asta?

Am simțit sprijinul oamenilor, al fanilor mei și, de fapt, al tuturor. Simt că ei nu cred că am luat cu bună știință ceva care este interzis. Acest lucru m-a făcut să mă simt mai puternică, să mă întorc și să muncesc mai mult pentru a reveni la nivelul la care eram înainte și chiar mai sus. Lucrez la asta.

Îmi doresc foarte mult să revin la tenis și să joc la cel mai înalt nivel. Suporterii mi-au înțeles cu adevărat personalitatea și felul în care sunt. Asta mă face foarte fericită și îmi dă putere să lupt pentru adevăr și să mă întorc la tenis.

Până acum, aceasta este cea mai grea bătălie cu care m-am confruntat în viața și cariera mele.

Îmi doresc foarte mult să joc din nou pentru că iubesc acest sport și vreau să lupt din nou pentru marile trofee. Toată viața mea am muncit pentru asta. Am continuat să mă pregătesc (n.r. – în timpul suspendării) pentru că aveam speranța că cazul se va rezolva.

Nu a fost ușor să rămân concentrată, dar am făcut tot ce am putut ca să lucrez și să exersez cât mai mult posibil. Până acum, tenisul a fost întotdeauna viața mea. Simt că vreau să o fac din nou când mă întorc.

Vreau să fiu mai puternică decât înainte. Lucrez pentru asta și știu că va fi greu, pentru că vor fi aproape opt luni fără a juca un meci oficial și toată presiunea care a existat în acest caz. Cred cu tărie că dacă muncesc din greu, pot juca din nou la cel mai înalt nivel”, a mai spus Halep.