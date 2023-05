Întrebarea care l-a pus în dificultate pe Gică Hagi: ”Hai că deja cred că am luat viteză. Am vorbit foarte mult și am spus și prostii”

Gheorghe Hagi a oferit mai multe declarații la sfârșitul sezonului în care a cucerit titlul Superligii.

El a vorbit despre obiectivele echipei și a fost avut o reacție veselă la întrebarea unui reporter: „Ce şanse sunt ca în următorii ani să se instaureze hegemonia Farului, aşa cum a fost cea a CFR-ului?”

„(n.r. – râde). Nu… Hai că deja cred că am luat viteză cu toţii. În Constanţa cred că toţi am luat viteză (n.r. – râde). Răbdare, cu picioarele pe pământ, să fim modeşti şi să muncim mult şi bine.

Sunt multe lucruri de dezvoltat, trebuie să creştem. Chiar dacă ne-am unit, mai avem multe de făcut ca să devenim o echipă puternică în România care să se consolideze acolo sus, ca buget, ca putere. Suntem pe drumul bun, arată minunat, mai ales după victorie. Farul s-a aprins şi s-a văzut când lumea a venit şi a cântat, a stat să ne vadă.

Nu trebuie să accelerăm lucrurile, dar nici nu o să ne culcăm pe ureche. Vom munci la fel de mult”, a spus Gică Hagi.

„Obiectivul e să devenim un club puternic, în primele patru din România. Obiectivul anul următor e intrarea în play-off, dar nu avem puterea să spunem că ne vom bate din nou la titlu. Da, anul ăsta am fost. Faptele vorbesc, nu trebuie să zicem ceva înainte. Nu-mi place să vorbesc dinainte de a face lucrurile.

După ce fac, da, mă pot lăuda. Fapta e faptă. Să vorbim mai puţin şi să facem fapte, nu cum am vorbit eu… Am vorbit foarte mult (n.r. – după titlul câştigat) şi am spus şi prostii, cred, în zilele astea în care am vorbit. La cât am vorbit, cu siguranţă am zis şi nişte prostii pe acolo (n.r. – râde)”, a adăugat Gică Hagi.