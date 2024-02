Ioan Ovidiu Sabău a confirmat incidentele din vestiar: „A fost o discuție bărbătească la pauză”

“U” Cluj-Napoca a încheiat la egalitate, 2-2, în deplasare, cu Universitatea Craiova, în etapa a 25-a a Superligii.

„A fost o discuție bărbătească la pauză”, a recunoscut Ioan Ovidiu Sabău

Echipa gazdă a condus cu 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Lyes Houri (9) şi Mihai Căpăţînă (45), ambele din penalty.

“U” Cluj a redus din diferență în primele secunde ale reprizei a doua, prin Valentin Gheorghe, unul dintre cei patru jucători trimiși în teren de Ioan Ovidiu Sabău la pauză.

Egalarea a restabilit-o în minutul 64, tot din penalty, Dan Nistor, jucător la Universitatea Craiova între ianuarie 2020 și februarie 2023.

La finalul partidei, antrenorul oaspeților, a confirmat, în parte, declarațiile lui Nistor, confirm cărora s-ar fi bătut cu Alexandru Chipciu în vestiar, la pauză.

„A fost o discuție bărbătească la pauză. Legat de prima repriză nu avem despre ce să vorbim.

Am învățat că nu mai trebuie să experimentez și că trebuie să-i folosesc pe jucătorii care pot să alerge, indiferent de vârstă. În prima repriză am încercat să jucăm în alt sistem, în 4-2-3-1”, a spus Sabău.

Tehnicianul a explicat și motivul pentru care echipa nu are, încă, un joc legat. „Nu arătăm cum am trebui să arătăm, ceva s-a întâmplat. Am făcut și eu greșeli. Sunt mai multe cauze, ne-am antrenat în pauza competițională pe sintetic pentru că nu am avut condiții.

Pe terenul de antrenament de iarnă nu ne-am putut antrena pentru că era înghețat, la fel și cel de joc. Ne-am antrenat pe sintetic și după am jucat pe gazon natural, ceea ce este imposibil”, a mai spus Sabău.