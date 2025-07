Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit ce obiective va avea ”U” Cluj în noul sezon

FC Universitatea Cluj deschide vineri, cu începere de la ora 19:00, noua stagiune a Superligii, ediția 2025-2026, cu o partidă în deplasare, împotriva nou-promovatei Metaloglobus București, se arată pe site-ul oficial al echipei.

La conferința de presă de joi, antrenorul echipei, Ioan Ovidiu Sabău, a subliniat punctele forte ale primului adversar al Universității și metodele prin care elevii săi le pot contracara.

„Majoritatea echipelor nou-promovate au o anumită stare de spirit, o modestie, o organizare bună. Jucătorii sunt dispuși la efort și datorită impactului cu prima ligă, te pot pune în dificultate dacă tu nu înțelegi acest lucru și că va trebui, la nivel fizic și mental, să fii cel puțin la nivelul lor. Am prevenit, am discutat, sper că băieții au înțeles. Cred că este o echipă bine pregătită, am văzut meciul amical cu Sepsi, 1-1, în care echipa a arătat bine, într-un sistem 4-4-2. Cred că jucătorii noștri au maturitatea necesară să nu îl considere ca un adversar care nu are jucători și care o să se prezinte cu juniorii la ora meciului. Nu avem voie să fim surprinși, aici am nevoie de experiența, de maturitatea și valoarea individuală a jucătorilor mei, care trebuie să se vadă atunci când iau decizii. Să își asume și să facă diferența în duelurile unu la unu”, a analizat tehnicianul „studenților”.

„Individual, au calitate, dar eu cred că majoritatea dintre ei sunt nepregătiți, au venit pe rând la pregătire. Au apărut și mici probleme medicale, dar eu cred că în 3-4 meciuri vom arăta bine și ca echipă, ca relații de joc, automatisme, să vedem că această echipă din nou are identitate și se bazează pe ceva, nu doar pe calitatea individuală, dar și pe un joc bine definit. Până atunci, va trebui să găsesc soluții, să obținem puncte și să facem rezultate. Acest lucru îți dă încredere, relațiile dintre noi se întăresc. Cum spuneam, jucătorii care au venit au calitate, dar trebuie să demonstreze acest lucru în teren. Nu e suficient doar să spui că ești un jucător valoros, ai nevoie de caracter, de capacitatea de a te lupta pentru niște obiective. La fel, să te identifici cu echipa, să fii capabil să lupți, să faci sacrificii.

Au venit mulți jucători străini, noi încercăm să-i integrăm. Sunt parte din grup, din această echipă, din familia „U” și noi trebuie să-i facem cât mai repede să înțeleagă ce înseamnă acest club și obiectivele noastre. Acesta e rolul meu, al staff-ului și al celor care anul trecut au dus greul. Avem nevoie unul de celălalt ca să fim puternici. Nu trebuie să căutăm vinovați, ci să găsim soluții. Am reușit anul trecut niște lucruri extraordinare tocmai pentru că am înțeles că, atunci când apar unele probleme, trebuie să fim capabili să le rezolvăm. În momentele grele se văd adevăratele caractere.”

De asemenea, antrenorul „studenților” a vorbit despre obiectivul propus în noua stagiune de Superligă, dar și despre traseul din Conference League și legătura specială cu fanii echipei.

„Anul acesta va fi un obiectiv clar: o calificare în play-off. Cred că ne ajută foarte mult anul acesta să mai fim încă o dată calificați în play-off și să arătăm foarte bine în Conference League. Așa te maturizezi ca echipă, așteptările sunt altele, nu ne mai mulțumim cu puțin. Personal, eu cred că ne putem califica în grupă (de Conference League-n.n.) și îi pregătesc pe jucători din acest punct de vedere, nu doar să fim o prezență. Vreau să gândească diferit. E nevoie de sacrificii, de efort. Prin atitudinea și evoluțiile noastre, am unit fanii noștri, iar noi trebuie să fim o echipă: staff, jucători, fani și club. Trebuie să reprezentăm așa cum trebuie acest oraș și clubul „U”, simbolul acesta atât de frumos și important” , a completat Ioan Ovidiu Sabău.