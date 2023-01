Ioan Ovidiu Sabău s-a întors acasă: „Oriunde m-am dus, m-am identificat cu această echipă”

Fostul internaţional Ioan Ovidiu Sabău a fost prezentat oficial ca director tehnic al echipei de fotbal “U” Cluj-Napoca.

„Oriunde m-am dus, m-am identificat cu această echipă”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la revenirea la “U” Cluj-Napoca

El va fi ajutat de Sandu Tăbârcă şi Dan Didiţă, iar la primul antrenament a avut la dispoziție 25 de jucători sub comandă, printre care fundașul central Andrei Miron, dar și nou veniții Ianis Stoica (20 de ani) și Dorinel Oancea (25 de ani).

„Am lipsit o perioadă, dar sigur că am fost implicat în fotbal, pentru că am fost analist în ceea ce înseamnă campionatul nostru şi n-am stat departe de fotbal. Am avut apoi discuţii cu domnul Radu Constantea (n.r. – preşedintele clubului) şi după toate aceste reacţii am acceptat să preiau această funcţie.

N-aş vrea să în detalii despre ce înseamnă prezenţa mea, ce înseamnă pentru mine această echipă. Vin la o echipă care m-a format ca jucător. E o plăcere pentru mine că fac parte din această familie.

Sunt foarte mulţi oameni care au contribuit la imaginea acestui club prin tot ceea ce au făcut pe plan sportiv, dar şi uman şi cred că ei au făcut ca acest club să fie atât de iubit. Oriunde m-am dus, m-am identificat cu această echipă şi am scos în evidenţă faptul că reprezint Clujul şi reprezint Universitatea”, a spus Sabău, citat de site-ul oficial al clubului.

Ioan Ovidiu Sabău va debuta într-un meci oficial la “U” Cluj-Napoca pe 20 ianuarie

Fostul fotbalist a vorbit şi despre faptul că nu a mai antrenat de opt ani de zile. „S-a discutat destul de mult despre faptul că există interes din partea clubului şi s-a pus accent pe faptul că 8 ani de zile am absentat şi n-am mai antrenat.

Câteva lucruri aş vrea să le lămuresc. Cred că cei din conducere au analizat şi alte nume şi au considerat că în acest moment eu sunt cea mai bună variantă pentru club.

Am fost contactat de către domnul Radu Constantea într-o zi de vineri şi am spus că nu accept să preiau echipa, după care au fost nişte reacţii foarte pozitive şi cineva a spus că niciodată suporterii Universităţii n-au avut aşa o reacţie de când este el la club.

După aceste reacţii am cerut două zile de gândire ca să-mi analizez foarte bine situaţia. Aveam nişte temeri, nişte întrebări, pentru că ştiţi foarte bine, am plecat în momentul în care am ratat un obiectiv.

Au fost mari aşteptări şi am considerat că am dezamăgit foarte multă lume, de la suporteri, autorităţi şi până la sponsori. În acel moment mi-am asumat şi prin plecarea mea echipa să aibă linişte”, a spus el.

Tehnicianul s-a declarat conştient „că va fi o presiune în plus, pentru că de obicei aşa este cu oamenii de-ai casei, şi răbdare mai puţină”. El a recunoscut că „suporterii au fost factorul principal pentru revenirea” sa.

“U” Cluj-Napoca va efectua un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia), între 4 şi 14 ianuarie, perioadă în care va avea loc trei jocuri de pregătire: cu echipa elveţiană FC Zurich (locul 10 în prima ligă) pe 7 (ora 12:30 a ora României), cu formaţia maghiară Debrecen (locul 7 în prima ligă) pe 10 ianuarie (16:00) și pe 13 (16:00), cu echipa elveţiană Schaffhausen (locul 8 în liga a doua).

Ioan Ovidiu Sabău va debuta într-un meci oficial pe banca echipei ardelene pe 20 ianuarie, când “U” Cluj-Napoca primește replica lui FC Voluntari, de la ora 17:00, în primul meci al Etapei a 22-a din Superligă.