Ioan Ovidiu Sabău surprinde după 3-0 cu FC Botoșani: „Am avut mari emoții, știam că va fi greu”

Echipa “U” Cluj-Napoca a învins FC Botoșani cu 3-0, pe teren propriu, în primul meci al play-out-ului Superligii.

Gazdele au deschis scorul din penalty, prin Dan Nistor, în minutul 15. Intrat în minutul 63, Ante Roguljic a rezolvat meciul cu două goluri. Mai întâi a înscris pentru 2-0 în minutul 77, iar la ultima fază a meciului, în minutul 90+7, a stabilit scorul final.

La finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău, a precizat că a avut emoții. „Am fost stresat, preocupat de joc. E un adversar care nu mai avea nimic de pierdut.

Am avut ocazii să marcăm mai mult, dar până la urmă e o victorie muncită. Sper să își recapete încrederea și liniștea de care au nevoie. Contau cele trei puncte.

Am avut mari emoții, știam că va fi greu. Îi felicit pe jucători, pentru că am vorbit cu ei și au spus că această victorie o să ne elibereze de presiune. Am spus, e foarte greu să faci spectacol în play-out.

Toate echipele vor fi organizate și aveam nevoie de această victorie. Azi ne-am descurcat foarte bine cu o echipă mai slab cotată decât noi, deci înseamnă că ne-am revenit”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

El a argumentat și folosirea portarului lituanian Edvinas Gertmonas pentru prima dată în acest sezon. „Am ales această soluție pentru că știam că o să abuzeze de centrări și am avut nevoie de un portar cu talie”, a spus el despre jucătorul înalt de 1,92m.