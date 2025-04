Ioan Sabău și-a distrus jucătorii după eșecul cu Dinamo de pe teren propriu, 2-4: „Ar trebui să le fie și lor rușine”

Echipa bucureşteană Dinamo a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-2, de gruparea Universitatea Cluj, în etapa a patra a play-off-ului Superligii.

„De clubul acesta nu își bate nimeni joc”, a avertizat tehnicianul

Blănuţă l-a pus la încercare pe Golubovic în minutul 12, pentru ca peste numai două minute Macalou să-i aducă pe clujeni în avantaj, cu un şut din careu.

Oaspeţii au egalat în minutul 25, prin Perica. Acelaşi jucător a înscris cu o lovitură de cap în minutul 32 şi alb-roşii treceau la conducere.

Egalarea a venit în minutul 44, de la golul lui Blănuţă, însă în minutul 45+2 Selmani a şutat superb şi a înscris un gol frumos, iar Dinamo a intrat cu avantaj minim la cabine.

Bucureştenii s-au desprins în minutul 58, când Simion a trimis în propria poartă, iar Universitatea Cluj – Dinamo s-a terminat 2-4. Este prima victorie în play-off pentru elevii lui Kopic.

„Știam că la mijlocul terenului sunt jucători peste ce avem noi ca tehnică și calitate individuală.

În prima repriză am fost bine organizați. Nu ne-au pus multe probleme, ne-am apărat bine. Am reușit să închidem bine culoarele, spațiile. Nu le-am dat posibilitatea să atace spațiile libere.

Am făcut 2-2, dar la ultima fază, am pierdut mingea și s-a făcut 2-3.

A doua repriză efectiv nu poate fi analizată. Nu știu ce ați văzut, ce au văzut fanii. Eu am văzut niște jucători blazați, care nu au știut să lupte pentru interesul echipei.

Mie mi-ar fi rușine! Îmi este rușine ca antrenor, pentru că sunt plătit ca să îi motivez. Ar trebui să le fie și lor rușine, dacă au aceleași valori ca ale mele.

Trebuie să îmi dau seama la ce nivel sunt acești jucători. Să știu ce obiective pot să îmi setez în sezonul următor.

Noi am arătat foarte, foarte rău. În a doua repriză, să nu te demarci și să nu îți câștigi duelurile, e foarte greu să îți obții rezultate în aceste condiții.

Echipa Dinamo a fost mai bună și a meritat victoria. Noi am jucat bine cu echipele din play-off (n.r.- în sezonul regulat) și am fost pe primul loic. Nu s-au schimbat jucătorii la alte echipe. Am avut patru absenți, adevărat.

Dar nu ai voie să iei atât de ușor goluri, chiar și așa. Mie nu mi-a plăcut deloc atitudinea din a doua repriză. Trebuie să văd cine mai are chef de fotbal. Cine mai vrea să lupte pentru echipă. Dacă nu, mergem cu juniorii.

De clubul acesta nu își bate nimeni joc și de suporterii lui minunați. Măcar o să mergem cu jucători motivați. O să vedeți ce se va întâmpla la următoarele jocuri”, a precizat Sabău.

Cu acelaşi număr de puncte, 29, U Cluj este a cincea în ierarhie.