Ioan Varga nu și-a pierdut speranța: „Obiectivul este locul 2, dar bineînțeles că vrem titlul”

CFR Cluj a început play-off-ul cu un eșec, 1-2 pe teren propriu cu Universitatea Craiova.

„Obiectivul este locul 2, dar bineînțeles că vrem titlul”, a anunțat Ioan Varga

Echipa antrenată de Adrian Mutu a coborât pe locul 4, cu 27p, la 8 de liderul FCSB și la unul de Universitatea Craiova și Rapid.

Patronul Ioan Varga recunoaște că nu i-a picat bine înfrângerea din 16 martie, dar spune că nu și-a pierdut încrederea în echipă.

„Normal că m-am așteptat la altceva. Nu mi-a displăcut jocul, dar nu mi-a plăcut că nu am câștigat. Dar am avut ghinion. Au fost 22 de ocazii. nu pot să îl condamn pe Mutu pentru înfrângere. Echipa a jucat.

Deocamdată este în grafic. Dacă face ce are de făcut, totul va merge bine. Nimic nu e terminat. Șansele să-și îndeplinească obiectivul sunt foarte mari.

Obiectivul pe care l-am pus este minim locul 2, dar bineînțeles că vrem titlul. Anul acesta a fost un an de reconstrucție și nu am fost așa exigent, dar nu înseamnă că am lăsat garda jos”, a declarat Ioan Varga, potrivit ProSport.