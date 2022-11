Ion Crăciunescu, laude la adresa lui Kovacs după ce a fost delegat la prima partidă de la Mondial: „Este un arbitru foarte bun!”

Istvan Kovacs la fi arbitru de rezervă la prima partidă de la Mondialul din acest an. Oficialul român va fi prezent la partida Qatar – Ecuador.

Ion Crăciunescu, fostul mare central român, l-a lăudat pe Kovacs pentru această performanță. Iată ce a spus despre arbitrul din Carei.

„Este un arbitru foarte bun!”

„Este prezent acolo în brigadă, la calitățile pe care le are, poate să arbitreze fazele superioare. Îl recomandă vârsta, calitățile fizice, este un arbitru foarte bun. M-am bucurat când am văzut că este în brigadă. Pe el îl avantajează că nu are echipa acolo”, a declarat Ion Crăciunescu, pentru cei de la digisport.ro.