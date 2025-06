Ion Marin, după meciul cu Spania U19: „A fost anulat pe nedrept”

Selecționerul naționalei de fotbal U19, Ion Marin, a fost dezamăgit după meciul cu Spania U19, pierdut cu scorul 1-3, în etapa a doua din faza grupelor la Campionatul European găzduit de România.

„Am primit gol foarte repede, am reușit să egalăm, am avut și gol valabil anulat, 11 metri clar, să mă ierte Dumnezeu, jucăm contra Spaniei și ți se anulează două posibilități de a marca, e dificil după…

Am întâlnit o echipă foarte bună, spre final au controlat jocul în totalitate, am avut și noi șansele noastre, pe unele le-am ratat, am tras afară, în jucători, în portar. Important este că echipa a jucat, nu am fost cu nimic mai prejos contra Spaniei.

Rămâne, vrem, nu vrem, să ne batem pentru locul 2 până în ultima rundă, cu Danemarca. Nu mă sperie acel 5-0, Muntenegru a dat totul cu noi și au fost prăbușiți azi. Așa cum Spania cred că va face golaveraj cu ei, deși nu mai are nevoie. Eu remarc întreaga echipă, i-am felicitat pentru efortul depus.

S-a accidentat din păcate Chinteș, disjuncție de umăr, va lipsi câteva luni, un efort extraordinar. Au făcut ce am stabilit tactic, în fața porții ar fi putut să fie o execuție mai bună. Dar să avem în ultimul meci și să câștigăm.

Pe Băsceanu l-am schimbat la pauză să avem un jucător mai proaspăt, pe David că avea deja galben. Eram conduși și trebuia să ne gândim și la ultimul meci.

Dacă ați văzut și spuneți că a fost 11 metri clar, ce să mai zic… asta este”, a spus Ion Marin după meciul pierdut cu Spania U19, la Voluntari.