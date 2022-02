Ion Țiriac a analizat situația Simonei Halep: „Nu trebuia să piardă definitiv pe hârtie, ultimul meci”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (30 de ani, locul 22 WTA) a participar fără antrenor la turneele de la Dubai şi Doha.

Sportiva originară din Constanța s-a despărţit de antrenorii Adrian Marcu şi Daniel Dobre. Ion Țiriac spune că Halep să poate descurca şi singură.

„Halep e un fenomen, a fost nr. 1 mondial atât timp, eu nu am fost un fenomen, dar am fost de 2 ori în primii zece şi la simplu, nr 1 la dublu şi nu am avut antrenor în viaţa mea.

Antrenorul nu contează decât la antrenament pentru că în momentul în care ai intrat în acea cuşcă eşti singur. În momentul în care ai început cu pumnul să te uiţi la echipă, la antrenor, ţi-ai pierdut concentraţia şi nu esti acolo.

Halep se poate descurca foarte bine fără antrenor sau fără maseur sau preparator fizic, cu singura conditie dacă e în stare în moralul ei să accepte că 2 ani de zile a făcut aprope pauză din motive poate întemeiate şi să accepte că sunt alte jucătoare care ar putea să fie, aşa cum să accepte că nu trebuia să piardă definitiv pe hârtie, ultimul meci, nu ştiu ce s-a întâmplat”, a declarat Ion Ţiriac pentru telekomsport.ro.