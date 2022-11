Ionel Dănciulescu spune lucrurilor pe nume: „Trebuie să declari ceea ce vrea să audă patronul”

Fostul atacant dinamovist Ionel Dănciulescu este de părere că marea problemă a echipei ajunsă în Liga 2 este că nimeni nu-și asumă ce face.

Ionel Dănciulescu dezvăluie că, la Dinamo, nimeni nu vrea să-și asume ce face

Ionel Dănciulescu a jucat aproape 650 de meciuri pe prima scenă fotbalistică a țării, dintre care 260 la Dinamo și 163 la Steaua, marcând, în total, 270 de goluri. S-a retras din activitate în 2013, iar de atunci a ocupat mai multe funcții la Dinamo.

Echipa a retrogradat în vara anului trecut în Liga B, iar Dănciulescu spune că principala cauză pentru care s-a ajuns în această situație pentru că nimeni nu își asumă.

„I-am spus lui David (n.r. – Alexandru David), care era directorul nostru, și tot vorbeam. Când era vreun jucător, apărea vreun jucător bun, apăreau câte unii care ieșeau pe acolo: Eu l-am adus, eu…

Și eu am spus: hai să facem în maniera asta. Eu am fost primul, hai să ne asumăm, să semnăm fiecare.

Și eu am fost primul. Am semnat pentru Costache, pentru Puljic, am semnat și să nu vină anumiți jucători. Unul a venit peste mine, dar a jucat un singur meci și a plecat.

Eu am spus la un moment dat hai să ne asumăm anumite lucururi. Sau dă-mi o activitate, să caut jucători, ok. După trei luni de zile sau șase luni mă chemi, ia, vino, mă, ce ai făcut? Nu ai făcut bine, strângem mâna, la revedere”, a spus Dănciulescu, conform playsport.ro.

„Trebuie să spui ceea ce patronul vrea să audă”, spune, dezamăgit, Ionel Dănciulescu

Fostul atacant nu se sfiește să spună că în fotbalul românesc se merge pe prietenii și grade de rudenie. „În lumea fotbalului așa există. Trebuie, în primul rând, să fii yesman, în al doilea rând trebuie să spui ceea ce patronul vrea să audă. În marea majoritate a timpului, totul e legat pe prietenie, pe rudenie și așa mai departe.

Eu am curajul să spun lucrurile astea. Eu nu vorbesc de toți oamenii din fotbal, dar așa funcționează lucrurile în fotbalul românesc.

Am făcut totul pentru aceasta echipă, m-am pus în orice ipostază pentru echipa asta, director general, sportiv, antrenor, dar am făcut-o pentru echipa asta. Am dat tot pentru echipa asta”, a mai spus fostul atacant.