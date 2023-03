Ionel Ganea, un car de nervi! Ce a spus despre licențele PRO din Liga 1: „Ai 12 clase făcute? Ai bacalaureatul luat? Despre ce vorbim?”

Ionel Ganea, fostul fotbalist român, a vorbit recent despre problemele cu licențele PRO din fotbalul românesc.

Mai exact, Ganea se opune total celor care prestează meseria de antrenor, deși nu au studiile necesare acestei profesii.

„Ai 12 clase făcute? Ai bacalaureatul luat? Despre ce vorbim?”

„La noi, în România, legile sunt făcute ca să le încalci. Nu vedeți că nu se face nimic, nu se sesizează nimeni… Și acum câțiva ani, înainte de alegeri, tot așa au fost, să nu mai antreneze antrenori fără licență PRO. Și după au schimbat, se schimbă în funcție de interese.

Normal trebuia să stabilești la început. Cel mai bun exemplu e Zinedine Zidane. El a antrenat echipa a doua a lui Real fără licență. L-au filmat, i-au făcut sesizare și l-au suspendar șase luni, cu obligația să își ia licența.

Sunt niște pași în viață. Eu am stat în Germania, m-am informat prin Italia. Jucătorii care au evoluat minim cinci ani de zile la echipele naționale, cu un anumit număr de jocuri, la echipa națională, primesc o licență. Dar acolo o licență costă de la 20 de mii de euro în sus. Nici la noi nu e puțin. Acolo mergi la cursuri non-stop. La noi s-au mai făcut licențe pe blat, care nu au jucat fotbal, s-au dat loviți, dar au făcut licența că a fost tata cu relații. Sunt care nu au studii medii și vor să fie angajați ca unul cu studii superioare. Se angajează oameni în sport care nu au nici 12 clase. Li se dau salarii peste unul cu studii superioare.

Dacă tu nu ai studii, în ce bază te angajează pe tine? Ai 12 clase făcute? Ai bacalaureatul luat? Despre ce vorbim? Vine o femeie de serviciu, care are 10 clase și care vrea să se angajeze pe postul tău. Ce încurajăm? Corupția, munca la negru… Asta se încurajează, munca la negru non-stop. Dacă tu nu ai studii, cum să vii să te angajeză ca unul cu studii superioare? Ce vină am eu că tu nu ai fost în stare să îți iei bacalaureatul, să faci 12 clase. Eu am urmat toți pașii: licența B, A, PRO. Ca să ce? Să vină unul fără studii care să fie plătit mai bine”, a spus Ionel Ganea, pentru cei de la Playsport.