Ionuţ Chirilă s-a dus la antrenamentul Clinceniului: ,,Executaţi un ordin?” Dialogul de la faţa locului cu paznicii

Ionuţ Chirilă a fost îndepărtat de la Academica Clinceni din cauza rezulatelor nefavorabile, însă acesta refuză să semneze rezilierea cu formaţia ilfoveană.

Aşa cum a susţinut în urmă cu câteva zile, acesta s-a prezentat la antrenamentul de astăzi al echipei Academica Clinceni, pregătită în acest moment de Adrian Falub. Tehnianul nu a fost lăsat să intre în baza de pregătire de către paznici, care i-au transmis că execută un ordin.

Dialogul dintre Ionuţ Chirilă şi paznici

Ionuț Chirilă: „Bună ziua. E data de 16 decembrie, sunt antrenorul principal al echipei Academica Clinceni și nu sunt lăsat să intru în bază, să îmi exercit profesia conform contractului de muncă. Deci nu mă lăsați să intru, nu?”

Paznic: „Nu, că noi executăm un ordin. Domnul președinte a spus că sunteți la dispoziția dânsului și aveți program după amiază. Sunteți la dispoziția clubului.”

Ionuț Chirilă: „Executați un ordin? Deci eu trebuie să intru să îmi fac antrenamentul și dvs nu mă lăsați să intru?”

Paznic: „Nu că nu vă permit numai eu, dar a spus președintele.”

Ionuț Chirilă: „Deci nu mă lăsați să intru în bază, nu?”

Paznic: „Nu, nu, nu. Nu putem că ne dă pe noi afară. E un ordin și îl executăm.”

Ionuț Chirilă: „Eu am antrenament la ora 11.”

Paznic: „A spus că aveți alt program.”

Ionuț Chirilă: „Eu am antrenament la ora 11 cu echipa, că sunt antrenorul acestei echipei. Nu am nicio problemă, nu am nimic cu dvs, dar trebuie să filmez că nu sunt lăsat să intru în bază. Atât și nimic mai mult.”

Paznic: „E dreptul dvs, suntem o țară liberă. Fiecare are modalități de a-și rezolva problemele.”

Ionuț Chirilă: „M-am prezentat la antrenament, așa cum am făcut programul și sunt niște domni care au ordin să nu mă lase să intru în bază și ca atare, nu-mi pot desfășura activitatea de antrenor principal, conform contractului de muncă.”