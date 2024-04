Ionuț Cojocaru, reacție după o nouă „dublă” în tricoul Farului: „Mister mi-a dat încredere!”

Ionuț Cojocaru este noua revelație de la Farul Constanța. Tânărul atacant a marcat o nouă „dublă” în partida câștigată cu 5-1 în fața celor de la CFR Cluj.

După meci, vârful doborgenilor a vorbit despre prestațiile sale recente. Iată ce a spus Cojocaru după o asemenea victorie.

„Mister mi-a dat încredere!”

„A fost un meci formidabil, am jucat bine, colectiv. Eu am jucat bine, am dat gol, am dat pasă de gol. Am avut foarte multe accidentări la juniori, dar Mister mi-a dat încredere.

Mă antrenez de mic cu prima echipă. Toți ceilalți îmi spun să joc de plăcere. Cea mai importantă e sănătatea. Am o durere la spate, sper să fiu bine la meciul cu Rapid.

Ne dorim să fim cât mai sus posibil. Pentru asta muncim, să ajungem în Europa. Nu avem regrete, noi jucăm fiecare meci la victorie. Ne luptăm pentur locul doi”, a spus Ionuț Cojocaru, după victoria la scor cu CFR Cluj.