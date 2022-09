Ionuț Lupescu a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent: ”Nu am făcut foarte multă publicitate!”

Ionuț Lupescu și-a încheiat colaborarea din Arabia Saudită. El se află momentan în concediu și a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent.

”Gata, am fost în vacanţă, am încărcat bateriile. Bine, dar ştii cum e. Tu vrei să începi treaba, important e să ai de unde. Au fost discuţii, dar nu a fost ceea ce ce mi-am dorit eu. Nu vreau neaparat să rămân în zona de federaţii. Le-am şi spus colegilor tăi. Mi-aş dori să conduc un club din străinătate. Este destul de greu pentru că se lucrează altfel acolo.

Fac consultanţă momentan şi asta văd că este foarte bine. Văd că este foarte bine, deoarece ai foarte mult timp să decizi ce faci. Fac consultanţă în lumea fotbalului.

Când a plecat de la UEFA mi-am făcut o firmă de consultanţă pe probleme sportive. Având un domeniu în care lucrez, 17 ani de administraţie în sport, în special în fotbal. Cunoscând ce se întâmplă în Europa, am prins o anumită experienţă. Cine doreşte ca Federaţie să aibă o expertiză tehnică sau adminstrativă. Eu le-am făcut pe ambele.

Nu am făcut foarte multă publicitate pe partea asta. Ca lumea să ştie că fac şi consultanţă. Pentru mine e o chestie foarte interesantă. Nu am angajaţi, dar am foarte multe cunoştinţe”, a spus Ionuţ Lupescu, în cadrul SportCast.