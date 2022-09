Ionuț Lupescu, dezamăgit de situația haotică de la Dinamo: „Nu știu dacă va mai exista peste doi ani de zile!”

Retrogradarea lui Dinamo în eșalonul secund a fost un adevărat cutremur pentru lumea fotbalului românesc, iar „undele” seismului continuă să se simtă pentru iubitorii acestui club.

Este și cazul lui Ionuț Lupescu, fost jucător la Dinamo, este sceptic în privința organizării și viitorului echipei. Iată cum a comentat situația de la club „Kaiserul”.

„Nu am făcut nimic față de anul trecut. Atunci era Mureșan, acum este Iacob!”

„Nu-l cunosc (n.r. pe Vlad Iacob), am văzut și eu câteva declarații, nu vreau să le comentez. Deci, eu înțeleg un singur lucru, că dacă ești administrator special ești în special făcut să administrezi partea de management, de administrație, nu partea sportivă. Momentan, din ce văd, el decide ce jucători vin. Nu am făcut nimic față de anul trecut. Atunci era Mureșan, acum este Iacob, un băiat tânăr, de care nu a auzit nimeni, cel puțin în fotbal.

Pe partea administrativă, momentan, fiind clubul în insolvență, este responsabil domnul Zăvăleanu, de fapt el este responsabil pentru absolut tot. Fără semnătura dumnealui nu mișcă nimic acolo.

Deci, eu n-am înțeles rolul lui și se vede că se aduc jucători, au fost aduși jucători de către oameni care, deocamdată, din punct de vedere fotbalistic, nu cred că au un trecut extraordinar. Venind din galerie, că așa a spus, probabil că Elias l-a trimis să conducă lucrurile. Și atunci nu e în ordine. În rest, nu îl cunosc”, a declarat Ionuț Lupescu, pentru ProSport.

„Nu știu dacă va mai exista societatea asta peste doi ani de zile”

„Faptul că au avut 50-60 de jucători într-un sezon, cel trecut, asta spunem totul despre management. Iar acum ce am văzut, că este același lucru, nu, nu am văzut altceva? Și de asta sunt, așa, cel puțin sceptic. Nu sunt atât sunt optimist precum sunt cei de acolo. Sigură că mi-aș dori să fie din nou Dinamo, sigur că mi-aș dori să fie din nou în Liga 1, dar mai important pentru mine, unul care am copilărit în clubul ăsta, este să văd o societate solidă. Atunci când societatea este solidă și este curată, și este bine pusă la punct, atunci sigur se vor face. Va fi un stadion nou peste doi ani de zile, nu? Nu știu dacă va mai exista societatea asta peste doi ani de zile”, a mai adăugat fostul internațional român.

Dinamo se va duela în etapa a 6-a cu rivalii de la CSA Steaua. Înaintea confruntării directe, CSA Steaua ocupă locul 6 cu 10 puncte, în timp ce Dinamo se află pe locul 12 cu doar 6 puncte.