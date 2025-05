Ionuț Radu, după ce a retrogradat: „Mă doare!”

Venezia a retrogradat în Serie B la capătul unui sezon dezamăgitor pentru gruparea pregătită de Eusebio Di Francesco.

Venezia a cedat cu scorul de 1-2 în faţa celor de la Juventus în ultima etapă din Serie A şi a încheiat pe locul 19 în clasament, cu 29 de puncte. Ionuţ Radu, titularul din poarta formaţiei care va evolua în Serie B din sezonul viitor, a apărat poarta celor de la Venezia în a doua parte a sezonului.

„Mă doare! De când am ajuns, am avut în gând doar această zi, în care speram să ne salvăm, însă ea nu a venit şi ne pare foarte rău, mai ales pentru oamenii din Venezia. După cum aţi văzut, ne-au îmbrăţişat, ne-au susţinut ca şi cum am fi cu toţii veneţieni. Ne pare foarte rău.

Acum există mult regret, mă voi gândi la asta de mâine, nu m-am gândit nici măcar o secundă la viitor, m-am gândit doar să răsplătesc marea încredere pe care Venezia a avut-o în mine. Am dat totul pentru salvare, în fotbal din păcate nu culegi întotdeauna ceea ce ţi-ai dori”, a spus Ionuţ Radu.