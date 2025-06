Ionuț Vînă a semnat cu echipa din Superliga

Farul Constanța a anunțat că Ionuț Vînă a semnat prelungirea contractului pe următorii doi ani.

De asemenea, mijlocașul a oferit o primă reacție după anunțul clubului.

”Aflat la final de contract cu formația noastră, mijlocașul Ionuț Vînă a semnat un nou contract cu Farul, valabil pentru următorii 2 ani. În vârstă de 30 de ani (20.02.1995), Ionuț Vînă a fost și în ultimul sezon unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, în care a evoluat în 36 de meciuri în toate competițiile. A marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive”, se arată în comunicatul ”marinarilor.”

”Am decis să continui la Farul și pentru că știu foarte bine clubul, condițiile de aici și obiectivele care se doresc în fiecare an. În plus, cunosc majoritatea jucătorilor și am încredere că în acest sezon vom avea un parcurs mult mai bun”.