Iosif Rotariu, fostul internațional român, este convins: „Farul Constanța va domina campionatul câțiva ani!”

Farul Constanța, noua campioană a României, a impresionat în acest sezon. Lumea fotbalului românesc a comentat performanța „Marinarilor”.

Este și cazul lui Iosif Rotariu, fostul internațional român, care a spus că trupa lui Hagi va domina Liga 1 mulți ani de acum înainte. Iată ce a spus.

„Farul Constanța va domina campionatul câțiva ani!”

„Eu lucrez de foarte mult timp cu Gică Hagi. Am fost colegi la Steaua și la echipa națională. Am văzut principiile pe care le are, am văzut filozofia, managementul pe care îl are. Cred că Gică Hagi s-a născut campion. Indiferent ce buget a avut și ce jucători tineri a folosit, el s-a gândit tot timpul să câștige.

Niciodată nu și-a pus problema că nu va câștiga. Acum că au venit câteodată alte echipe care au buget mai mare cu jucători experimentați și au câștigat este altceva. Dar filozofia lui Hagi este una normală, firească pentru fotbalul românesc și a dat roade.”, a spus Iosfi Rotariu, pentru GSP.ro

„De acum înainte cred că Farul va avea foarte mulți suporteri la Constanța, de acum încolo Farul va avea un cuvânt de spus la câștigarea campionatului în România, probabil că va fi echipa care câțiva ani va domina campionatul. Are și posibilitatea de a valorifica talentul unor jucători tineri de mare perspectivă. M-am bucurat enorm de mult, nu am dormit toată noaptea.”, a mai spus fostul jucător român, pentru sursa menționată.