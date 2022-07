Irina Begu s-a retras de la Varșovia, dar este pe cai mari: „Am început să savurez din nou tenisul”

Jucătoarea română de tenis Irina Begu (33 WTA) s-a retras de la turneul programat săptămâna aceasta la Varșovia, din cauza oboselii.

Irina Begu le-a mulțumit celor de la Palermo pentru ospitalitate

Begu a câștigat, duminică, turneul de la Palermo, după 6-2, 6-2 în finală cu italianca Lucia Bronzetti (78 WTA). „În primul rând, vreau să o felicit pe Lucia. Ai avut o săptămână extraordinară, ai jucat bine. Îți urez succes, ești tânără și sunt sigură că vei mai juca multe finale. Mult succes!

Vreau să le mulțumesc celor din echipa mea pentru că au fost alături de mine. Pentru mine, Palermo este un loc special, pentru că o parte din familie este aici. I-am avut lângă mine astăzi, le mulțumesc că m-au susținut. M-am simțit bine aici și sunt sigură că voi reveni.

Știu că au fost momente dificile, cu pandemia, dar cei de la Palermo au fost printre primii care au redeschis turneul, în 2020. Vă mulțumesc pentru ospitalitate și pentru tot”, a declarat Begu.

Irina Begu a început să savureze din nou tenisul

Jucătoarea română a recunoscut că nu se aștepta să se impună la Palermo. „La Lausanne pierdusem devreme, dar m-am antrenat dur apoi și am crescut de la meci la meci.

Am jucat bine în ultimele luni. Am avut probleme de sănătate în 2021, dar de când sunt sub control, am început să savurez din nou tenisul. Sunt mai matură. Nu știu câți ani voi mai juca, dar voi încerca mereu să îmi etalez cel mai bun tenis.

Sunt obosită, a fost o săptămână dificilă, sunt condiții de joc speciale aici, dar e frumos să joci în această atmosferă, cu public. Experiența m-a ajutat, am putut să dau totul”, a mai mai spus românca.

Irina Begu s-a retras de la Varșovia, unde era a patra favorită

A doua cea mai valoroasă jucătoare română a momentului trebuia să joace în primul tur la Varșovia împotriva unei sportive venită din calificări, dar a declarat forfait.

Ea a invocat oboseala, după meciurile solicitante de la Palermo. În primul tur a trecut de spaniola Marina Bassols-Ribera cu 6-3, 4-6, 6-3 în 2 ore și 26 de minute.

Ulterior a învins-o pe franțuzoaica Oceane Dodin cu 1-6, 6-2, 6-4 în 2 ore și 6 minute, în sferturi a eliminat altă franțuzoaică, Diane Parry, cu 6-1, 6-3 într-o oră și 45 de minute, iar în semifinale pe spaniola Sara Sorribes Tormo cu 3-6, 6-3, 6-4 în 3 ore și 13 minute. Finala cu italianca Lucia Bronzetti (6-2, 6-2) a durat o oră și 33 de minute.

Irina Begu a revenit în țară, unde va lua o scurtă vacanță, după care începe pregătirea turneelor pe hard din US Open Series. Ea va concura la Toronto și Cincinnati, programate în luna august.