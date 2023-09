Ironii către Dinamo din partea Rapidului: „A văzut cum e să joci cu adevărat fotbal-șampanie”

Echipa Rapid dă senzația că și-a revenit după perioada mai slabă de la începutul campionatului, obținând trei victorii la rând.

„A văzut și Dinamo cum e să joci cu adevărat fotbal-șampanie”, a transmis Victor Angelescu

Cu8 un singur succes și două eșecuri în primele 5 etape, Rapid a intrat în colimatorul tutror, fiind criticată inclusiv de suporteri. Au venit, însă, trei victorii la rând, 3-1 acasă cu Farul, 5-3 în deplasare cu FC U Craiova 1948 și 4-0 acasă cu Dinamo, iar lucrurile s-au mai liniștit.

Urmează o pauză de două săptămâni, în care naționala României va întâlni Isarel și Kosovo, de fiecare dată pe teren propriu, în preliminariile Campionatului European.

Acționarul minoritar Victor Angelescu susține că aceste zile vor fi abordate cu multă liniște, dar i-a ironizat și pe cei de la Dinamo. El a făcut trimitere la expresia folosită de Ahmed Bani în sezonul trecut, potrivit căruia echipa alb-roșie juca un fotbal-șampanie.

„Suntem fericiți că am câștigat, mai ales că ne-am impus de o manieră categorică, asta ne face și mai fericiți. Avem două săptămâni în față pe care le abordăm cu foarte multă liniște.

A văzut și Dinamo cum e să joci cu adevărat fotbal-șampanie. Am avut încredere, știam ce antrenor am pus, are multă experiență în spate, știam foarte bine pe cine aducem. Sunt fericit că nu mai aud niciun expert acum care să ne spună că am transferat doar jucători refuzați.

Jucătorii ăștia refuzați dau gol, pase de gol meci de meci. Dar așa e normal în România, joci bine, câștigi, se scrie și se vorbește de bine. Pierzi, apar criticile”, a spus el, potrivit gsp.ro.

„Nu mai aducem pe nimeni. E posibil să mai plece un jucător”, a anunțat Victor Angelescu

Victor Angelescu a mai precizat că lotul este complet și va mai fi adus cel mult un jucător doar dacă va fi o oportunitate pe piața de transferuri.

„Avem doi atacanți foarte buni, cei mai buni din campionat, zic eu. Unul e golgheterul en-titre al Superligii (n.r. – Marko Dugandzic), iar Rrahmani a arătat că e la un nivel foarte bun, ne bucurăm pentru evoluțiile lui.

Din punctul nostru de vedere, 99% lista de transferuri e închisă. Nu mai aducem pe nimeni, decât dacă se va ivi o oportunitate extraordinară pe piață. E posibil să mai plece un jucător”, a mai spus oficialul Rapidului.

Angelescu s-a referit și la bonului pentru jucători după victoria clară în fața lui Dinamo. „Din ce știu, a fost o primă de 30.000 de euro pentru acest meci. Pentru meciurile cu FCSB și cu Dinamo sunt prime mai mari decât de obicei”, a încheiat acționarul minoritar.