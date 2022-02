„Îşi poate încheia cariera la FCSB!”. Detalii din spatele transferului eșuat al lui Tănase: „E ceva ciudat”

Florin Tănase (27 de ani) visează în continuare la un transfer în străinătate, după cinci ani și jumătate petrecuți în tricoul vicecampioanei României!

Căpitanul FCSB-ului a fost de departe cel mai curtat fotbalist al lui Gigi Becali din această perioadă, însă golgheterul bucureștenilor nu a reușit în cele din urmă să plece, astfel că are șanse tot mai mari să continue sub comanda lui Toni Petrea și de acum înainte. 3 milioane de euro este suma pentru care golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut este liber să plece, bani care provin din clauza contractuală pe care o are în înțelegerea cu patronul roș-albaștrilor.

Situația lui Florin Tănase l-a pus pe gânduri și pe Giovanni Becali, iar agentul nu înțelege de ce jucătorul nu a reușit să facă pasul cel mare. Impresarul a dezvăluit că a primit semnale din zona Golfului, însă reprezentații de acolo au dorit să ofere mai puțin de 3 milioane de euro, astfel că totul a picat. Cu toate acestea, Giovanni nu exclude posibilitatea ca Tănase să își încheie cariera la FCSB, mai ales după ce vărul său, Gigi, a decis să îi facă căpitanului său un contract generos.

”Tănase pentru mine e cea mai ciudată chestie de când sunt în această meserie. Un jucător care era evaluat şi la şapte, şi la opt milioane, golgheter şi aşa mai departe, toate echipele care au chemat, că facem, că dregem, dar să scadă preţul şi aşa mai departe a scăzut la trei milioane.

Au venit nişte arabi, (n.r. au oferit) 2,5, 2,6, 2,7, dar nu ştiu, e ceva ciudat. Cel mai important lucru e că l-am convins să semneze prelungirea cu FCSB, unde are un contract extraordinar, unde, dacă nu va fi cazul (n.r. să se transfere), îşi poate încheia cariera şi va conduce acest club spre cucerirea unor titluri şi a unor Cupe în România”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Telekom Sport.

5.500.000 de euro este cota de transfer a căpitanului celor de la FCSB, fotbalist care se află din vara anului 2016 în curtea “roș-albaștrilor”, după venirea de la Viitorul Constanța. 210 meciuri, 71 de goluri și 38 de pase de gol este bilanțul total al lui Florin Tănase în tricoul roș-albaștrilor.