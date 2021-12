Istvan Kovacs, o nouă replică pentru Cristi Săpunaru: ,,Înregistrez fiecare partidă! Mi s-au pus cuvinte în gură”

Derby-ul dintre FCSB și Rapid, încheiat cu scorul de 3-1, a fost condus de centralul în vârstă de 37 de ani, însă arbitrul din Carei nu a avut viață ușoară în capul de afiș al etapei a 20-a.

La duelul cu Rapid, Kovacs nu i-a mai supărat pe cei de la FCSB, însă a intrat în conflict cu Cristi Săpunaru, iar între cei doi a existat o discuție aprinsă în prima repriză. La interviul de după joc, căpitanul giuleștenilor a dezvăluit că Istvan Kovacs i-a spus că îl va da afară din țară, iar o nouă replică a apărut acum.

Istvan Kovacs spune că are înregistrarea de la meci, iar dialogul său cu Cristi Săpunarun poate fi scos oricând la suprafaţă.

,,Am învățat din aceste scandaluri și mi-am propus să înregistrez fiecare partidă la care sunt delegat, ca să demonstrez tuturor că nu sunt eu băiatul cel rău, ci jucătorii care mă provoacă. Mi s-au pus cuvinte în gură, unele pe care nu le-am folosit și asta m-a deranjat un pic. Pentru mine e suficient să mă creadă Comisia Centrală a Arbitrilor și Federația Română de Fotbal, asta e cel mai important pentru mine.

Dacă CCA sau FRF vor să facă publice înregistrările, nu am nici o problemă. Aceste înregistrări sunt făcute și la UEFA, la toate meciurile internaționale. Nu e nimic împotriva legii. Meciul a fost înregistrat…nu doar cu Cristi Săpunaru, ci meciul. Am ascultat înregistrarea și se aude conversația dintre mine și dânsul. Probabil a existat și o frustrare din partea jucătorului…s-a pierdut meciul după o intervenția de a sa. Eu cu Cristian Săpunaru am avut întotdeauna o relație bună pe terenul de joc, este un lider adevărat și nu m-am așteptat din partea dânsului să spună acest lucru. Jucătorii speculează pentru că au fost antecedente.

Am greșit o dată, am recunoscut, mi-am cerut scuze (n.red. – se referă la faza cu Florinel Coman). Și la FCSB – Dinamo m-au atacat din primele minute jucători că vezi ce faci, că mă duc la presă și declar anumite chestii despre tine. Nu pot să stau câte cinci minute să le explic decizia luată, nu asta e recomandarea UEFA sau CCA. De 15 ani sunt arbitru, dacă până acum nu au reușit să mă cunoască…îmi pare rău.”, a declarat Istvan Kovacs, pentru ProSport.