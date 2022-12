Italia este, din nou, în doliu! Un fost jucător de la Juventus a murit la 49 de ani

Uruguayanul Fabian O’Neill, fost jucător al echipei Juventus, a încetat din viaţă la vârsta de 49 de ani.

Fabian O’Neill a avut 14 milioane de dolari, dar i-a pierdut pe toți

O’Neill a fost internat sâmbătă, la un spital din Montevideo, în comă cu o hemoragie datorată unor probleme cu ficatul cu care se lupta de mai mult timp, relatează Gazzetta dello Sport, citată de realitatea.net.

Duminică dimineaţă, starea fostului jucător s-a înrăutăţit, iar O’Neill a pierdut lupta cu boala. El a jucat la Juventus în sezonul 2000/2001, după ce venise de la Cagliari, unde a marcat de 12 ori în cele 120 de meciuri jucate timp de 4 ani.

De-a lungul carierei a mai evoluat la Perugia. A început fotbalul la formația Nacional Montevideo, aceeași unde a pus capăt activității ca fotbalist, în 2003.

„În total, am avut 14 milioane de dolari și am pierdut totul. Am mulți prieteni și astăzi, trăiesc cu o duzină de vagabonți ca mine, ne ajutăm reciproc. Dar nu mă deranjează să fiu sărac, nu am vrut niciodată să fiu bogat.

Am destui bani ca să-mi cumpăr o băutură. Pot mânca orez cu ouă, e foarte bine. Alcool, mașini, femei și multe pariuri, de aceea nu mi-a mai rămas nimic”, povestea el în 2020.