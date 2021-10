Iuliu Mureşan, critici pentru jucătorii lui Dinamo: ,,Facem niște greșeli nepermise”

Iuliu Mureşan, directorul executiv al celor de la Dinamo Bucureşti, a reacţionat după meciul încheiat la egalitate cu UTA Arad, scor 2-2.

Golurile partidei din Ştefan cel Mare au fost reuşite de către Gabi Torje, în minutul 7, Deian Sorescu, în minutul 53, din penalty, respectiv David Miculescu, în minutele 63 şi 90+6.

Iuliu Mureşan este mulţumit de atitudinea jucătorilor după venirea lui Mircea Rednic, însă transmite că fotbaliştii au făcut nişte greşeli care nu sunt permise.

,,Ei au fost în inferioritate numerică, am avut ocazii multe, dar din păcate nu am știut să fructificăm. Ceva se întâmplă acolo în fața porții pentru că nu reușim să dăm gol. Sunt mulțumit de schimbarea de atitudine, de schimbarea jocului și pentru că Mircea Rednic și-a pus amprenta prin personalitatea lui după două zile, după discuții individuale și după un antrenament jumătate. Ne dă speranțe!

Păcat că astăzi nu am câștigat. Eu zic că am fi meritat. Vreau să remarc și arbitrajul, nu am văzut să fi existat greșeli de arbitraj. Noi am fost de vină că am avut niște bâlbâieli în apărare, niște metehne vechi ale echipei care se vor corecta. Sunt convins că Mircea știe cum o să le rezolve. Sper foarte mult de la partidele următoare, indiferent de ce adversar întâlnim. Este foarte puțin (n.r. un punct cu UTA Arad), dar ați văzut că am dominat partida, am condus-o, putea să fie și 4-0 sau 5-1, dar așa a fost să fie. Avem și un pic de ghinion. Eu cred că o să vină și încrederea după primele două victorii. Facem niște greșeli nepermise.”, a declarat Iuliu Mureşan, la finalul jocului cu UTA Arad.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 15 în Liga 1, unde a acumulat 7 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la UTA Arad au rămas pe locul 7 în Liga 1, cu 17 puncte acumulate din 11 etape disputate.