Iuliu Mureșan, foc și pară după înfrângerea din Trivale: „Trebuie spus foarte clar acest lucru”

FC Argeş a învins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 pe Dinamo, în etapa a 22-a, prima a anului din Liga 1.

Administratorul special al grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare, Iuliu Mureşan, a declarat că alb-roșiid au fost dezavantajaţi la meciul din Trivale. El afirmă că golul marcat de Matei nu ar fi trebuit anulat de arbitrul Marcel Bîrsan.

„Am avut un gol valabil, trebuie spus foarte clar acest lucru. Nu-mi place să comentez arbitrajul, dar am fost în multe partide dezavantajați, iar acum am fost foarte tare dezavantajați. La 1-0, a fost un gol valabil și nu știu de ce a fost anulat de către arbitru, chiar nu înțeleg!

Cu toată situația grea pe care o avem în clasament, eu am încredere în Flavius Stoican și în jucători, care au avut atitudine. O să jucăm din ce în ce mai bine și o să ne rezolvăm problemele, am încredere.

Am văzut reluări, am primit mesaje de la prieteni, de la foști arbitri, toți au spus că n-a fost nimic… un gol anulat în mod gratuit. Mi-au spus jucătorii că l-au întrebat pe arbitru și a zis că nu la Cosmin Matei a fluierat. Atunci pentru ce a fluierat? Nu înțeleg.

A fost o greșeală foarte clară de arbitraj, care ne-a defavorizat. Am fost și tăiați de la începutul partidei, am primit niște cartonașe galbene în primele 15-20 de minute. Sunt lucruri care te taie. Probabil că nu suntem foarte iubiți de anumiți participanți la joc, dar ar trebui să fie mai multă corectitudine. Am fost dezavantajați clar”, a spus Iuliu Mureșan, la finalul partidei de la Pitești.

FC Argeș ocupă locul 8, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo e penultima în clasament, cu 12 puncte.