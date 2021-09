Iuliu Mureșan i-a făcut praf pe jucătorii de la Dinamo, după umilința de la Craiova: „O să luăm niște măsuri”

Iuliu Mureșan a vorbit despre eșecul suferit de Dinamo, pe terenul echipei CSU Craiova.

„A fost o înfrângere rușinoasă, am făcut foarte multe greșeli, am rămas repede cu un om în minus. Echipa nu are acel spirit de luptă a lui Dinamo.

Îi admir și îi respect pe suporterii care vin de la București pentru meciuri, susțin echipa necondiționat și nu auzim niciun reproș.

O să luăm niște măsuri, dar schimbarea stă în jucători. Nu e un spirit bun acum la Dinamo. E foarte jenant, parcă nu-mi vine să cred. Mi-e rușine de ce se întâmplă!„, a declarat Iuliu Mureșan la finalul meciului.

CSU Craiova a învins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, pe Dinamo, în ultimul meci al etapei a 10-a din Liga I.