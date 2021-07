Iuliu Mureşan, oficial la Dinamo! „Problemele sunt de rezolvat”

Iuliu Mureşan este noul director executiv al lui Dinamo. Fostul preşedinte de la CFR Cluj este convins că va reuşi să scoată clubul din impasul financiar.

Mureşan va colabora în Ştefan cel Mare cu administratorul judiciar, Răzvan Zăvăleanu, omul alături de care a lucrat şi la CFR Cluj în perioada de insolvenţă.

„Am ajuns în echipă cu Răzvan, cu care şi la Cluj am dus bine o insolvenţă din care am ieşit după trei ani şi CFR a continuat performanţele. Asta vom face împreună şi la Dinamo. Problemele sunt foarte multe, mă aşteptam să fie multe, dar parcă nu chiar aşa de multe şi de asemenea dimensiuni. Dar eu am avut întotdeauna o vorbă, că problemele sunt de rezolvat. Asta vom face împreună şi la Dinamo.

Deja am luat contact cu jucătorii, am avut nişte discuţii serioase cu jucătorii care sunt nemulţumiţi din cauza unor întârzieri la plata salariilor. Şi mâine vom avea o rundă, sper să ajungem la o concluzie pozitivă. Sunt sigur că vom ajunge la o concluzie pozitivă şi să repunem echipa pe drumul normal, de a juca şi o partidă amicală şi de a începe campionatul cu o victorie” – a declarat noul oficial dinamovist.

Mureşan este convins că va reuşi să întărească şi lotul echipei din Ştefan cel Mare. Are nevoie însă de ridicarea interdicţiei de la FIFA.

„Eu am în derulare foarte multe discuţii cu impresari, jucători, şi ce mă bucură e că Dinamo e un club atractiv pentru jucători. Foarte mulţi jucători vor să vină la Dinamo, deja am fost căutat şi de jucători personal şi de impresarii lor” – a mai spus Iuliu Mureşan.

Dinamo a intrat în insolvenţă la începutul acestei luni. Clubul din Ştefan cel Mare este pentru a doua oară în această situaţie juridică specială.