Iuliu Mureșan recunoaște tensiunile de la Dinamo: „Vom avea o discuție. Vreau să lămurim bărbătește!”

Directorul executiv al formației din Ștefan cel Mare a vorbit despre situația din vestiarul alb-roșilor, după parcursul dezastruos din acest sezon!

Dinamo a ajuns la 15 meciuri consecutive fără succes în Liga 1, iar eșecul cu Academica Clinceni pare că a aruncat în aer atmosfera din cadrul clubului. Penultimii în campionat, „câinii” pare că sunt condamnați la evitarea retrogradării în actuala stagiune, iar Iuliu Mureșan a dezvăluit că zilele următoare va avea loc o discuție bărbătească între conducere și jucători, pentru a se pune la punct anumite aspecte.

„Nu, nicio ședință! Toată lumea e liberă. Nici nu avem în plan, ne strângem luni, marți și vorbim. Din cauza condițiilor meteo. Era și burniță, era o vreme neprielnică… Oricum, mâine, jucătorii aveau liber. Nu am discutat despre demitere, niciun moment. Asta ca să fie clar.

Acest mesaj vreau să-l transmit personal jucătorilor, luni sau marți va fi o discuție, să vedem ce putem face. Lucrurile nu merg bine, e clar, ceva nu este OK. Se vede, se simte. Vreau să am o discuție cu ei ca să lămurim, bărbătește. Nu sunt un grup unit, din anumite motive. Încercăm să-i unim. Jucătorii luați individual sunt mult peste locul din clasament, dar, ca echipă, cu mult sub nivelul valorii. Sunt cauze pe care le vom analiza.

Sunt niște probleme, dar le vom discuta cu ei! Nu intrăm acum în detalii. Momentan, formula e asta, tragem linia la finalul lui 2021. Mai trebuie să aducem niște jucători, nu mulți. Nu vom depăși fondul de salarii, nu putem mai mult. Vom vedea în interior ce putem face. Avem o limitare! A fost aprobat un plan, trebuie să ne ținem de el. Noi tot încercăm să reducem, nu să suplimentăm.

! Foarte important va fi ce se va întâmpla în acest final de sezon, asta contează, apoi să aducem 2-3-4 jucători pe anumite posturi și care ar trebui să vină titulari, măcar egali cu ceea ce avem, dar nu mai slabi. N-am nicio animozitate cu Rednic, vorbim civilizat, tot timpul. Nu sunt rezultate, asta da, dar animozități nu sunt! Acest lucru ne doare pe toți, de la primul până la ultimul.”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit GSP.