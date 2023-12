Ivaylo Petev, reacție după ce a învins campioana României cu 4-0: „Totul pleacă de la cap. Fotbalul și sportul sunt psihologie!”

CSU Craiova a câștigat cu 4-0 în fața celor de la Farul Constanța. Oltenii s-au calificat astfel în optimile Cupei României.

Ivaylo Petev a reacționat la finalul meciului. Iată ce a spus tehnicianul bulgar despre elevii săi.

„Echipa a jucat foarte bine. Cel mai important pentru mine a fost să fim responsabili. Am motivat echipa și am reușit să intrăm așa pe teren. Desigur că am așteptat aceste victorii.

De mâine începem să ne pregătim pentru meciul următor. Le mulțumesc jucătorilor și suporterilor. În prima repriză a fost 50-50. Apoi am marcat trei goluri și am ratat cel puțin încă trei goluri.

Totul pleacă de la cap. Fotbalul și sportul sunt psihologie. Trebui să fim sănătoși la cap. În următorul meci, Screciu nu o să fie alături de noi. Îl las să se odihnească. În perioadele de transferuri fiecare echipă vrea să transfere, e normal.”, a declarat Ivaylo Petev, după victoria cu Farul.