Jannik Sinner, în finală la Roma. Îl va înfrunta pe Alcaraz pentru trofeu

Italianul Jannik Sinner s-a calificat, vineri, în finala Internazionali BNL d’Italia, trecând în semifinale de Tommy Paul, scor 1-6, 6-0, 6-3. În ultimul act, el în va înfrunta pe spaniolul Carlos Alcaraz.

„Am încercat doar să rămân pe poziţii psihic”, a spus Sinner. „Astăzi condiţiile au fost diferite. A fost mult mai rece, mai greu. Am avut ceva probleme cu asta. Am încercat să rămân pe poziţii, să mă gândesc ce ar putea funcţiona mai bine. Am rămas acolo în primul set. Câştigarea acelui game a fost foarte importantă. Tenisul se poate schimba rapid… Astăzi am arătat că fiecare moment este crucial şi sunt foarte fericit pentru asta şi pentru că sunt în finală.”

Cu a 26-a sa victorie consecutivă, Sinner a stabilit o întâlnire în finala de duminică cu Alcaraz, care l-a învins mai devreme pe italianul Lorenzo Musetti.

Sportivul în vârstă de 23 de ani, care joacă primul său turneu după ce a câştigat Australian Open în ianuarie, încearcă să devină al doilea campion italian la simplu masculin la Roma, după ce Adriano Panatta a triumfat în 1976.

„Dacă vreau să câştig duminică, trebuie să joc cel mai bun tenis al meu, cu siguranţă”, a afirmat Sinner. „Carlos a jucat un tenis incredibil astăzi, aşa că să vedem ce urmează. Din punctul meu de vedere, este incredibil să fiu în finală”.