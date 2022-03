Japonezul din fruntea gimnasticii mondiale, amenințat de o antrenoare din Rusia: ,,Trebuie să-i amintim lui Watanabe – Hiroshima și Nagasaki”

Morinari Watanabe este un om de afaceri din Japonia și șeful FIG (Federația Internațională de Gimnastică). Oficialul a fost amenințat de antrenoarea din Rusia după ce gimnaștii ruși au fost excluși din toate competițiile după ce Ucraina a fost invadată.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Ulyankina îi aduce aminte niponului de episoadele de tristă amintire de la Hiroshima și Nagasaki.

The coach of the #Russian national team in artistic gymnastics Marina Ulyankina spoke about the removal of #Russian and #Belarusian athletes from participating in competitions under the auspices of the FIG

“We must remind Watanabe – Hiroshima and Nagasaki,” Ulyankina wrote. pic.twitter.com/0i8tNSBhBU

— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022